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Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
Причиной аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке, оставившей в начале апреля почти весь город без воды, стало отсутствие внимания к... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:09
2021-04-26T03:09
денис паслер
новотроицк
происшествия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Причиной аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке, оставившей в начале апреля почти весь город без воды, стало отсутствие внимания к инфраструктуре, которую десятилетиями не ремонтировали и не модернизировали, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.Первого апреля из-за аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке без холодной и горячей воды остались свыше 89 тысяч горожан. Под отключение водоснабжения попали 3101 многоквартирный дом и 72 социально значимых объекта. В городе был введен режим ЧС, питьевую воду жителям подвозили с помощью техники.Он уточнил, что власти понимают причины произошедшей аварии. "Инфраструктуру надо было во все годы содержать, ремонтировать, обновлять, модернизировать, а этого, к сожалению, не делалось десятилетия. Работаем над этим", - объяснил он.Губернатор рассказал, что за это время уже проведена большая работа – создано муниципальное предприятие, которому вернули коммунальное имущество, весь коллектив также переведен в него. "Сегодня планово уже приступили к модернизации и тепловых, и электрических, и водопроводных сетей. Всю нашу инфраструктуру мы начинаем проверять, пошагово идем по сетям, смотрим задвижки, насосы и все остальное, где-то ремонтируем, где-то меняем на новые, чтобы подготовиться к отопительному сезону", - рассказал он.По словам Паслера, на прошлой неделе в Новотроицке был еще один инцидент. "Был выявлен узел, который нужно было срочно заменить. Отключили водоснабжение на два-три часа, потом запустили, людям вернули воду, при этом еще один проблемный узел мы отремонтировали", - заключил он.
https://ria.ru/20210420/tko-1729067227.html
https://realty.ria.ru/20201223/voronezh-1590604268.html
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денис паслер, новотроицк, происшествия

Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды

03:09 26.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Причиной аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке, оставившей в начале апреля почти весь город без воды, стало отсутствие внимания к инфраструктуре, которую десятилетиями не ремонтировали и не модернизировали, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.
Первого апреля из-за аварии на очистительных сооружениях в оренбургском Новотроицке без холодной и горячей воды остались свыше 89 тысяч горожан. Под отключение водоснабжения попали 3101 многоквартирный дом и 72 социально значимых объекта. В городе был введен режим ЧС, питьевую воду жителям подвозили с помощью техники.
"То, что произошло в Новотроицке, это на самом деле последствие принятых в свое время решений о передаче имущества в частные руки, к сожалению. Ситуация была федерального масштаба, город большой, там больше 90 тысяч жителей", - рассказал Паслер РИА Новости.
Он уточнил, что власти понимают причины произошедшей аварии. "Инфраструктуру надо было во все годы содержать, ремонтировать, обновлять, модернизировать, а этого, к сожалению, не делалось десятилетия. Работаем над этим", - объяснил он.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Губернатор рассказал, что за это время уже проведена большая работа – создано муниципальное предприятие, которому вернули коммунальное имущество, весь коллектив также переведен в него. "Сегодня планово уже приступили к модернизации и тепловых, и электрических, и водопроводных сетей. Всю нашу инфраструктуру мы начинаем проверять, пошагово идем по сетям, смотрим задвижки, насосы и все остальное, где-то ремонтируем, где-то меняем на новые, чтобы подготовиться к отопительному сезону", - рассказал он.
По словам Паслера, на прошлой неделе в Новотроицке был еще один инцидент. "Был выявлен узел, который нужно было срочно заменить. Отключили водоснабжение на два-три часа, потом запустили, людям вернули воду, при этом еще один проблемный узел мы отремонтировали", - заключил он.
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Денис ПаслерНовотроицкПроисшествия
 
 
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