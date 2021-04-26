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Диетолог рассказал о вредной воде
Диетолог рассказал о вредной воде
Популярная летом минеральная вода может нанести вред здоровью человека. Как правильно ее следует пить, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Сергей... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T02:11
2021-04-26T02:11
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Популярная летом минеральная вода может нанести вред здоровью человека. Как правильно ее следует пить, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Сергей Обложко. В жару в организме человека возможно нарушение водно-электролитного баланса. Восстановить равновесие можно с помощью минеральной воды, однако для этого подойдет не любая минералка, предупредил врач. Он объяснил, что в России принято делить минеральные воды на столовые и лечебно-профилактические. Последние нужно употреблять по рекомендации специалиста и только в определенных дозах, иначе вместо пользы от них будет вред. Для ежедневного употребления подходят столовые минеральные воды, но полностью переходить на них и отказываться от обычной питьевой воды нельзя, отметил врач-диетолог. "Столовые минеральные воды восполняют дефицит электролитов и позволяют лучше утолить жажду. Но минеральная вода не заменяет питьевую из-за того, что она другим образом всасываться в кишечнике. Не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды. Ее можно только добавлять к водному режиму и не стоит ей злоупотреблять", – предупредил Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
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здоровье - общество, россия, общество

Диетолог рассказал о вредной воде

02:11 26.04.2021
 
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Популярная летом минеральная вода может нанести вред здоровью человека. Как правильно ее следует пить, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Сергей Обложко.
В жару в организме человека возможно нарушение водно-электролитного баланса. Восстановить равновесие можно с помощью минеральной воды, однако для этого подойдет не любая минералка, предупредил врач. Он объяснил, что в России принято делить минеральные воды на столовые и лечебно-профилактические. Последние нужно употреблять по рекомендации специалиста и только в определенных дозах, иначе вместо пользы от них будет вред.
"Лечебные воды надо пить только по совету врача. На это нужно обращать внимание, поскольку минералки бывают очень разные. Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава", – уточнил Сергей Обложко.
Для ежедневного употребления подходят столовые минеральные воды, но полностью переходить на них и отказываться от обычной питьевой воды нельзя, отметил врач-диетолог.
"Столовые минеральные воды восполняют дефицит электролитов и позволяют лучше утолить жажду. Но минеральная вода не заменяет питьевую из-за того, что она другим образом всасываться в кишечнике. Не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды. Ее можно только добавлять к водному режиму и не стоит ей злоупотреблять", – предупредил Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
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