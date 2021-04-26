https://ria.ru/20210426/voda-1729901651.html

Диетолог рассказал о вредной воде

Диетолог рассказал о вредной воде

Популярная летом минеральная вода может нанести вред здоровью человека. Как правильно ее следует пить, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Сергей... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T02:11

2021-04-26T02:11

2021-04-26T02:11

здоровье - общество

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Популярная летом минеральная вода может нанести вред здоровью человека. Как правильно ее следует пить, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Сергей Обложко. В жару в организме человека возможно нарушение водно-электролитного баланса. Восстановить равновесие можно с помощью минеральной воды, однако для этого подойдет не любая минералка, предупредил врач. Он объяснил, что в России принято делить минеральные воды на столовые и лечебно-профилактические. Последние нужно употреблять по рекомендации специалиста и только в определенных дозах, иначе вместо пользы от них будет вред. Для ежедневного употребления подходят столовые минеральные воды, но полностью переходить на них и отказываться от обычной питьевой воды нельзя, отметил врач-диетолог. "Столовые минеральные воды восполняют дефицит электролитов и позволяют лучше утолить жажду. Но минеральная вода не заменяет питьевую из-за того, что она другим образом всасываться в кишечнике. Не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды. Ее можно только добавлять к водному режиму и не стоит ей злоупотреблять", – предупредил Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210425/voyna-1729813722.html

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