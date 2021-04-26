МИД России призвал США и ЕС не вмешиваться в дела Молдавии
17:43 26.04.2021 (обновлено: 21:27 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва призывает Брюссель и Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кишинева и не выходить за пределы норм дипломатической этики, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Как отметила Захарова, на прошлой неделе представители Запада вновь попытались вмешаться во внутренние дела Молдавии. Поводом послужила Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда, принятая парламентом 23 апреля. В ней депутаты выразили несогласие с решением инстанции о существовании условий для роспуска законодательного органа. Другой причиной стала отмена парламентариями решения 2019 года о назначении нынешней главы Конституционного суда.
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Так, свою озабоченность в связи с этими решениями сразу после их принятия выразили председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, усмотрев в них "атаку на независимость Конституционного суда" и даже "конституционный строй" Молдавии, являющейся парламентской республикой. Не остались в стороне глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко, посол США Дерек Хоган, а также посольства ряда государств-членов Евросоюза в республике, включая Румынию и Нидерланды, напомнила Захарова.
"Показательно, что, призывая парламент республики уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей Молдавии. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинева для них важнее, чем те "демократические ценности", в защиту которых они выступают", - подчеркнула она.
Конституционный суд Молдавии 15 апреля голосами трех судей признал право президента Майи Санду на роспуск парламента. Парламент принял декларацию, в котором не согласился с решением КС, обвинив судей в узурпации власти. Также депутаты отозвали свой же указ от 16 августа 2019 года о назначении Домники Маноле членом Конституционного суда, который она сейчас возглавляет. Вместо нее судьей был назначен экс-прокурор Борис Лупашку. КС приостановил вступление в силу решений парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" обратились в генпрокуратуру с требованием завести уголовное дело по статье "узурпация власти" группой лиц во главе с экс-президентом Игорем Додоном.
Парламентское большинство в Молдавии полагает, что Маноле больше не является членом КС, хотя может оспорить это решение депутатов в суде. При этом президент страны распорядилась взять суд под охрану, чтобы обеспечить дальнейшую работу судей под руководством Маноле и не допустить в здание Лупашку. Конституционный суд Молдавии рассмотрит законность отзыва Маноле с должности члена КС на заседании во вторник.