https://ria.ru/20210426/vmeshatelstvo-1730034125.html

МИД России призвал США и ЕС не вмешиваться в дела Молдавии

МИД России призвал США и ЕС не вмешиваться в дела Молдавии

Москва призывает Брюссель и Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кишинева и не выходить за пределы норм дипломатической этики, говорится в комментарии... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:43

2021-04-26T17:43

2021-04-26T21:27

майя санду

мария захарова

игорь додон

европейский совет

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

молдавия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва призывает Брюссель и Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кишинева и не выходить за пределы норм дипломатической этики, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.Российское ведомство неоднократно обращало внимание на "прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества".Как отметила Захарова, на прошлой неделе представители Запада вновь попытались вмешаться во внутренние дела Молдавии. Поводом послужила Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда, принятая парламентом 23 апреля. В ней депутаты выразили несогласие с решением инстанции о существовании условий для роспуска законодательного органа. Другой причиной стала отмена парламентариями решения 2019 года о назначении нынешней главы Конституционного суда.Так, свою озабоченность в связи с этими решениями сразу после их принятия выразили председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, усмотрев в них "атаку на независимость Конституционного суда" и даже "конституционный строй" Молдавии, являющейся парламентской республикой. Не остались в стороне глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко, посол США Дерек Хоган, а также посольства ряда государств-членов Евросоюза в республике, включая Румынию и Нидерланды, напомнила Захарова.Конституционный суд Молдавии 15 апреля голосами трех судей признал право президента Майи Санду на роспуск парламента. Парламент принял декларацию, в котором не согласился с решением КС, обвинив судей в узурпации власти. Также депутаты отозвали свой же указ от 16 августа 2019 года о назначении Домники Маноле членом Конституционного суда, который она сейчас возглавляет. Вместо нее судьей был назначен экс-прокурор Борис Лупашку. КС приостановил вступление в силу решений парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" обратились в генпрокуратуру с требованием завести уголовное дело по статье "узурпация власти" группой лиц во главе с экс-президентом Игорем Додоном.Парламентское большинство в Молдавии полагает, что Маноле больше не является членом КС, хотя может оспорить это решение депутатов в суде. При этом президент страны распорядилась взять суд под охрану, чтобы обеспечить дальнейшую работу судей под руководством Маноле и не допустить в здание Лупашку. Конституционный суд Молдавии рассмотрит законность отзыва Маноле с должности члена КС на заседании во вторник.

https://ria.ru/20210424/moldaviya-1729776848.html

https://ria.ru/20210424/sputnik-1729764739.html

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майя санду, мария захарова, игорь додон, европейский совет, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, молдавия, сша, в мире