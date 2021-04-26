https://ria.ru/20210426/vklady-1729899911.html

Названы регионы-лидеры по размеру банковских вкладов населения

Названы регионы-лидеры по размеру банковских вкладов населения

Порядка 230 тысяч рублей депозитов приходится на каждого россиянина, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, в целом же больше всего... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T01:13

2021-04-26T01:13

2021-04-26T01:13

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Порядка 230 тысяч рублей депозитов приходится на каждого россиянина, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, в целом же больше всего денег на депозитах в банках хранится у жителей обеих столиц, Магаданской области, ЯНАО И ХМАО, свидетельствует исследование РИА Новости*.Рост депозитовКак отмечают аналитики, несмотря на пандемию коронавируса, а где-то даже благодаря ей, в прошедшем году депозиты населения показали достаточно хороший рост в России. За 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей, или на 8%. Однако во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля и, соответственно, с положительной валютной переоценкой.Без учета колебаний курса рубля реальный прирост оказался почти вдове меньше - +4,2%, что, например, намного хуже результата 2019 года (+9,7%). При этом рост мог бы быть слабее, однако на фоне пандемии и, как следствие, возникшей неопределенности население более активно экономило и, соответственно, формировало сбережения даже на фоне невысоких процентных ставок.Согласно статистике Центробанка, объем депозитов в российских банках на 1 марта 2021 года составил 33,7 триллиона рублей, что на 2,8 триллиона рублей, или на 9,2%, больше, чем годом ранее.В относительных величинах объем вкладов в пересчете на одного жителя в России находится на уровне 230 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают значительную дифференцированность вкладов как по размеру между вкладчиками, так и в разрезе субъектов РФ. Средний размер депозитов в разных регионах отличается многократно.Лидеры по объему вкладовДля оценки ситуации с накоплением депозитов населением в регионах Российской Федерации РИА Новости составило третий ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.Его результаты показывают, что средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. Как поясняют составители рейтинга, это нельзя объяснить только достаточно высокими зарплатами, ведь в ряде нефтегазовых регионов они даже выше, чем в Москве.Кардинальное отставание всей остальной России от Москвы в большей степени обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан – миллионеров и миллиардеров, которые преимущественно живут в Москве, и, соответственно, в столице формируют свои очень большие сбережения. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%).По оценкам аналитиков РИА Новости, примерно половина всех вкладов в Москве сформирована ультрабогачами. В среднем по статистике у каждого москвича почти по 1 миллиону рублей сбережений, но в реальности вдвое меньше.Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 488 тысяч рублей вкладов в банках. Отставание второй столицы от первой как раз объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они, конечно, тоже есть. При этом в последний год Москва и Санкт-Петербург показали практически одинаковый прирост (12,5% против 11,1%), что несколько выше среднероссийской динамики. Таким образом, самые богатые регионы продолжают ускоренно наращивать вклады.В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 251 тысяч рублей до 365 тысяч рублей. Помимо первой десятки только еще в одном регионе, Московской области, среднедушевой объем вкладов выше среднероссийского. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ.Регионы в конце спискаМеньше всего депозитов на душу населения на последнюю отчетную дату было в Чеченской Республике (11,8 тысячи рублей на человека). Схожий очень низкий результат в Республике Ингушетия (12,2 тысячи рублей на человека). Аналитики отмечают, что в последний год эти два региона показали очень значительный прирост вкладов, что говорит о развитии в них рынка банковских услуг.Также в последней десятке представлены следующие регионы России: Республика Дагестан (26,4 тысячи рублей), Республика Тыва (32,4 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (37,5 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (45 тысяч рублей) Республика Калмыкия (49 тысяч рублей), Республика Алтай (49 тысяч рублей), Республика Адыгея (59 тысяч рублей) и Республика Крым (63 тысяч рублей).Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в четыре раза уступает среднероссийскому результату и в 15 раз - Москве. Как видно из результатов исследования, низкие объемы депозитов наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионах можно объяснить слабым развитием местного рынка банковских услуг.Динамика вкладовЕсли за прошедшие 12 месяцев объем депозитов в среднем по России вырос на 9,2%, то только у 20 регионов из 85 результат был выше среднероссийского. В последний год явными лидерами по приросту вкладов являются Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где вклады выросли более чем на 20%.Быстрый рост в первых двух регионах эксперты объясняют эффектом базы. При этом значительное увеличение депозитов в ЯНАО и в НАО, вероятно, связано с пандемией. Доходы населения в этих двух регионах достаточно высокие, а из-за ограничений поездок, в том числе на отдых, расходы местного населения сократились, что позволило сформировать дополнительные сбережения.Как показали результаты исследования, в 17 регионах прирост депозитов оказался двузначным в процентном исчислении. Еще в 45 регионах рост вкладов лежал в диапазоне 5-10%, а в одном регионе (Севастополь) депозиты за год сократились (-0,7%).Если обращаться к абсолютным приростам вкладов, то получается, что за последние 12 месяцев средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно 20 тысячи рублей. При этом в Москве прирост накоплений составил почти 110 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в ЯНАО выросли на 57 тысяч за последние 12 месяца, а петербуржцам удалось за года скопить примерно 50 тысяч рублей, что является третьим результатом по абсолютному приросту вкладов.Соотношение доходов и зарплатСбережения населения являются не только будущими тратами, но и финансовой подушкой "на черный день". В среднем по России соотношение сбережений и зарплат находится на уровне 6,5 (сбережения в банках равняются среднемесячным зарплатам за шесть с половиной месяцев). При этом медианное значение среди регионов значение заметно ниже - 4,8, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны зарплатам за пять месяцев.Москва, как и по другим анализируемым в рейтинге индикаторам, лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют зарплату за целый год. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультрабогатые люди, которые вообще не живут на зарплату, а скорее на доходы от собственности, поэтому для среднего москвича этот показатель существенно завышен статистикой.Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с соотношением депозиты-зарплата на уровне 10, далее следуют – Калининградская область (депозиты составляют 7,4 средние зарплаты в регионе), Самарская область (6,8), Ярославская область (6,6) и Владимирская область (6,3).Эксперты обращают внимание на то, что наибольшим отношением депозитов к зарплате отличаются многие жители центральных регионов России. В свою очередь в нижней части таблицы по данному соотношению находятся национальные республики.По мнению аналитиков РИА Новости, депозиты могут замедлить свой рост в ближайшее время.Во-первых, очень сильно развивается фондовый рынок, и все большая часть людей переориентируются в сферу самостоятельных инвестиций. Во-вторых, дальнейшее развитие ипотеки будет требовать от покупателей жилья тратить свои сбережения на первоначальный взнос, а свободных денег станет меньше из-за выплат по ипотеке. На этом фоне региональная картина в ближайшие несколько лет может несколько поменяться вслед за различной динамикой зарплат и местного рынка жилья. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210426/vklad-1729829674.html

https://ria.ru/20210421/vklady-1729304171.html

https://ria.ru/20210414/vklad-1728175445.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/stavka-1604323619.html

https://ria.ru/20210305/vklady-1600003757.html

https://ria.ru/20210216/vklad-1597618259.html

https://ria.ru/20210201/vklady-1595419635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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