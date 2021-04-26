https://ria.ru/20210426/vezd-1730040156.html

В Госдуму внесли проект об упрощении въезда иностранцев в Россию

В Госдуму внесли проект об упрощении въезда иностранцев в Россию

Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым вводятся послабления для въезда иностранцев в Россию, в частности, по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:08

2021-04-26T18:08

2021-04-26T18:23

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым вводятся послабления для въезда иностранцев в Россию, в частности, по семейным обстоятельствам, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Документом предлагается усовершенствовать процедуру принятия решений о запрете въезда в РФ, аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект предполагает внесение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Указанные изменения обязывают миграционные органы при принятии решений о запрете въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства "учитывать степень общественной опасности совершенных ранее иностранным гражданином или лицом без гражданства правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданства, семейных и иных обстоятельств".Авторы отмечают, что решения о запрете въезда иностранцев в РФ зачастую принимаются только в случае совершения административных правонарушений."При этом миграционные органы не учитывают общественной опасности совершенного правонарушения, личность иностранного гражданина, в том числе его добросовестное поведение за период проживания в РФ, выраженное в надлежащем исполнении обязательств по оплате налогов и сборов в пользу РФ и иные действия, а также семейные обстоятельства - наличие на территории РФ близких родственников (несовершеннолетних детей, супруги и иных родственников), находящихся на иждивении этого гражданина", - утверждают авторы проекта.В связи с этим, исполняя решение о запрете въезда в РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства покидают территорию РФ на срок от 1 до 10 лет.Как указывают авторы, разработанный законопроект обеспечит "охрану и защиту семейных ценностей иностранного гражданина, проживающего на территории РФ со своими близкими родственниками - гражданами РФ, а также снимет дополнительную нагрузку на суды, рассматривающие миграционные споры об оспаривании решений об аннулировании вида на жительство, разрешения на временное проживание, не разрешении въезда в РФ".По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, приведенным в пояснительной записке, в 2019 году было выдворено свыше 800 тысяч мигрантов."Принятие законопроекта позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов",- полагают депутаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/kipr-1730006642.html

https://ria.ru/20210424/gretsiya-1729807387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, единая россия, в мире