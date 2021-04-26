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В Госдуму внесли проект об упрощении въезда иностранцев в Россию
В Госдуму внесли проект об упрощении въезда иностранцев в Россию
Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым вводятся послабления для въезда иностранцев в Россию, в частности, по... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:08
2021-04-26T18:23
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым вводятся послабления для въезда иностранцев в Россию, в частности, по семейным обстоятельствам, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Документом предлагается усовершенствовать процедуру принятия решений о запрете въезда в РФ, аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект предполагает внесение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Указанные изменения обязывают миграционные органы при принятии решений о запрете въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства "учитывать степень общественной опасности совершенных ранее иностранным гражданином или лицом без гражданства правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданства, семейных и иных обстоятельств".Авторы отмечают, что решения о запрете въезда иностранцев в РФ зачастую принимаются только в случае совершения административных правонарушений."При этом миграционные органы не учитывают общественной опасности совершенного правонарушения, личность иностранного гражданина, в том числе его добросовестное поведение за период проживания в РФ, выраженное в надлежащем исполнении обязательств по оплате налогов и сборов в пользу РФ и иные действия, а также семейные обстоятельства - наличие на территории РФ близких родственников (несовершеннолетних детей, супруги и иных родственников), находящихся на иждивении этого гражданина", - утверждают авторы проекта.В связи с этим, исполняя решение о запрете въезда в РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства покидают территорию РФ на срок от 1 до 10 лет.Как указывают авторы, разработанный законопроект обеспечит "охрану и защиту семейных ценностей иностранного гражданина, проживающего на территории РФ со своими близкими родственниками - гражданами РФ, а также снимет дополнительную нагрузку на суды, рассматривающие миграционные споры об оспаривании решений об аннулировании вида на жительство, разрешения на временное проживание, не разрешении въезда в РФ".По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, приведенным в пояснительной записке, в 2019 году было выдворено свыше 800 тысяч мигрантов."Принятие законопроекта позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов",- полагают депутаты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/kipr-1730006642.html
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россия, госдума рф, единая россия, в мире

В Госдуму внесли проект об упрощении въезда иностранцев в Россию

18:08 26.04.2021 (обновлено: 18:23 26.04.2021)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым вводятся послабления для въезда иностранцев в Россию, в частности, по семейным обстоятельствам, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Документом предлагается усовершенствовать процедуру принятия решений о запрете въезда в РФ, аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект предполагает внесение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Указанные изменения обязывают миграционные органы при принятии решений о запрете въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства "учитывать степень общественной опасности совершенных ранее иностранным гражданином или лицом без гражданства правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданства, семейных и иных обстоятельств".
Авторы отмечают, что решения о запрете въезда иностранцев в РФ зачастую принимаются только в случае совершения административных правонарушений.
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"При этом миграционные органы не учитывают общественной опасности совершенного правонарушения, личность иностранного гражданина, в том числе его добросовестное поведение за период проживания в РФ, выраженное в надлежащем исполнении обязательств по оплате налогов и сборов в пользу РФ и иные действия, а также семейные обстоятельства - наличие на территории РФ близких родственников (несовершеннолетних детей, супруги и иных родственников), находящихся на иждивении этого гражданина", - утверждают авторы проекта.
В связи с этим, исполняя решение о запрете въезда в РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства покидают территорию РФ на срок от 1 до 10 лет.
"В такой ситуации, происходит нарушение семейных прав иностранного гражданина или лица без гражданства и членов его семьи, поскольку дети в разлуке со своим родителем … лишаются права на постоянное воспитание и общение с этим родителем", - следует из пояснительной записки.
Как указывают авторы, разработанный законопроект обеспечит "охрану и защиту семейных ценностей иностранного гражданина, проживающего на территории РФ со своими близкими родственниками - гражданами РФ, а также снимет дополнительную нагрузку на суды, рассматривающие миграционные споры об оспаривании решений об аннулировании вида на жительство, разрешения на временное проживание, не разрешении въезда в РФ".
По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, приведенным в пояснительной записке, в 2019 году было выдворено свыше 800 тысяч мигрантов.
"Принятие законопроекта позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов",- полагают депутаты.
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