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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210426/verbnoe-1729946785.html
Вербное воскресенье в России
Вербное воскресенье в России
Православные христиане встретили Вербное воскресенье. Один из главных церковных праздников, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:42
2021-04-26T12:46
религия и мировоззрение
религиозные праздники
россия
вербное воскресенье
фото
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Православные христиане встретили Вербное воскресенье. Один из главных церковных праздников, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим, — в фотоленте Ria.ru.
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религиозные праздники, россия, вербное воскресенье, фото, фото

Вербное воскресенье в России

12:42 26.04.2021 (обновлено: 12:46 26.04.2021)
 
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Православные христиане встретили Вербное воскресенье. Один из главных церковных праздников, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Вход Господень в Иерусалим — момент наивысшей земной славы Иисуса Христа.

Прихожане во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
1 из 12

Вход Господень в Иерусалим — момент наивысшей земной славы Иисуса Христа.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Когда Иисус с учениками прибыл в Иерусалим, его встретили как обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от римлян.

Священнослужитель во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
2 из 12

Когда Иисус с учениками прибыл в Иерусалим, его встретили как обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от римлян.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В городе к тому времени только и разговоров было о том, что накануне Христос воскресил четырехдневного мертвеца — Лазаря.

Священнослужитель во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
3 из 12

В городе к тому времени только и разговоров было о том, что накануне Христос воскресил четырехдневного мертвеца — Лазаря.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Люди ждали Иисуса как великого чудотворца и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями.

Прихожане во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим
4 из 12

Люди ждали Иисуса как великого чудотворца и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В память об этом событии христиане отмечают праздник с листьями пальмы. В холодных странах их заменили на вербу, зацветающую первой из деревьев.

Продажа вербы у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
5 из 12

В память об этом событии христиане отмечают праздник с листьями пальмы. В холодных странах их заменили на вербу, зацветающую первой из деревьев.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Отсюда в Русской церкви пошел главный обычай праздника — освящение вербных веток.

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир благословляет прихожан у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
6 из 12

Отсюда в Русской церкви пошел главный обычай праздника — освящение вербных веток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Освящение верб проходит в субботу. Особый чин совершают во время Всенощного бдения.

Монахиня с веточками вербы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове
7 из 12

Освящение верб проходит в субботу. Особый чин совершают во время Всенощного бдения.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Освященную вербу хранят в красном углу, рядом с иконами.

Продажа вербы у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
8 из 12

Освященную вербу хранят в красном углу, рядом с иконами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Сам праздник отмечают в воскресенье. В этот день верующие посещают литургию.

Покровский кафедральный собор во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
9 из 12

Сам праздник отмечают в воскресенье. В этот день верующие посещают литургию.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Вербное воскресенье всегда отмечают за семь дней до главного праздника христиан — Пасхи.

Прихожане во время божественной литургии, посвященной празднованию Входа Господня в Иерусалим, в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Стромынь в Московской области
10 из 12

Вербное воскресенье всегда отмечают за семь дней до главного праздника христиан — Пасхи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Это первый день Страстной недели, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

Прихожанин с ребенком у храма Сретения Господня в Жулебино в день празднования Входа Господня в Иерусалим
11 из 12

Это первый день Страстной недели, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы пострадать на кресте за грехи всех людей.

Прихожане во время божественной литургии, посвященной празднованию Входа Господня в Иерусалим, в храме Сретения Господня в Жулебино
12 из 12

С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы пострадать на кресте за грехи всех людей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиРоссияВербное воскресеньеФото
 
 
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