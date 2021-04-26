Вербное воскресенье в России
Вход Господень в Иерусалим — момент наивысшей земной славы Иисуса Христа.
Вход Господень в Иерусалим — момент наивысшей земной славы Иисуса Христа.
Когда Иисус с учениками прибыл в Иерусалим, его встретили как обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от римлян.
Когда Иисус с учениками прибыл в Иерусалим, его встретили как обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от римлян.
В городе к тому времени только и разговоров было о том, что накануне Христос воскресил четырехдневного мертвеца — Лазаря.
В городе к тому времени только и разговоров было о том, что накануне Христос воскресил четырехдневного мертвеца — Лазаря.
Люди ждали Иисуса как великого чудотворца и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями.
Люди ждали Иисуса как великого чудотворца и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями.
В память об этом событии христиане отмечают праздник с листьями пальмы. В холодных странах их заменили на вербу, зацветающую первой из деревьев.
В память об этом событии христиане отмечают праздник с листьями пальмы. В холодных странах их заменили на вербу, зацветающую первой из деревьев.
Отсюда в Русской церкви пошел главный обычай праздника — освящение вербных веток.
Отсюда в Русской церкви пошел главный обычай праздника — освящение вербных веток.
Освящение верб проходит в субботу. Особый чин совершают во время Всенощного бдения.
Освящение верб проходит в субботу. Особый чин совершают во время Всенощного бдения.
Освященную вербу хранят в красном углу, рядом с иконами.
Освященную вербу хранят в красном углу, рядом с иконами.
Сам праздник отмечают в воскресенье. В этот день верующие посещают литургию.
Сам праздник отмечают в воскресенье. В этот день верующие посещают литургию.
Вербное воскресенье всегда отмечают за семь дней до главного праздника христиан — Пасхи.
Вербное воскресенье всегда отмечают за семь дней до главного праздника христиан — Пасхи.
Это первый день Страстной недели, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.
Это первый день Страстной недели, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.
С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы пострадать на кресте за грехи всех людей.
С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы пострадать на кресте за грехи всех людей.