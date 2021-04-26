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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/vaktsiny-1730061934.html
Боливия заинтересована в производстве российской вакцины от COVID-19
Боливия заинтересована в производстве российской вакцины от COVID-19
Боливия заинтересована в производстве вакцины от COVID-19, в том числе российской, на своей территории, сообщил РИА Новости глава минздрава Джейсон Ауса. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T21:25
2021-04-26T21:25
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
astrazeneca
аргентина
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ЛА-ПАС, 26 апр - РИА Новости. Боливия заинтересована в производстве вакцины от COVID-19, в том числе российской, на своей территории, сообщил РИА Новости глава минздрава Джейсон Ауса."Мы были бы рады иметь возможность, как и Аргентина, производить вакцины в недалеком будущем", - сказал он.Аргентина будет производить вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.Ауса подчеркнул, что пока переговоры с Россией по производству вакцины не начались."Для нас важно не создание какой-либо ассоциации с той или иной частной компанией, нас интересует возможность установления в недалеком будущем отношений с Россией или другой страной мира, которые бы нам позволили осуществить обмен знаниями, чтобы иметь суверенитет в эпидемиологической сфере", - добавил глава минздрава.
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вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , аргентина, боливия, в мире

Боливия заинтересована в производстве российской вакцины от COVID-19

21:25 26.04.2021
 
© AP Photo / Juan KaritaМедицинские работники берут тест на коронавирус в городе Ла-Пас, Боливия
Медицинские работники берут тест на коронавирус в городе Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Juan Karita
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ЛА-ПАС, 26 апр - РИА Новости. Боливия заинтересована в производстве вакцины от COVID-19, в том числе российской, на своей территории, сообщил РИА Новости глава минздрава Джейсон Ауса.
"Мы были бы рады иметь возможность, как и Аргентина, производить вакцины в недалеком будущем", - сказал он.
Аргентина будет производить вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.
Ауса подчеркнул, что пока переговоры с Россией по производству вакцины не начались.
"Однако есть частный бизнес, который предлагает нам, как государству, возможность того, чтобы мы, объединившись, могли очень быстро получить необходимые средства, которые позволят осуществить передачу технологий с Россией", - сказал он.
"Для нас важно не создание какой-либо ассоциации с той или иной частной компанией, нас интересует возможность установления в недалеком будущем отношений с Россией или другой страной мира, которые бы нам позволили осуществить обмен знаниями, чтобы иметь суверенитет в эпидемиологической сфере", - добавил глава минздрава.
 
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