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Боливия заинтересована в производстве российской вакцины от COVID-19
Боливия заинтересована в производстве российской вакцины от COVID-19
Боливия заинтересована в производстве вакцины от COVID-19, в том числе российской, на своей территории, сообщил РИА Новости глава минздрава Джейсон Ауса. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T21:25
2021-04-26T21:25
2021-04-26T21:25
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина "спутник v"
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коронавирусы
astrazeneca
аргентина
боливия
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ЛА-ПАС, 26 апр - РИА Новости. Боливия заинтересована в производстве вакцины от COVID-19, в том числе российской, на своей территории, сообщил РИА Новости глава минздрава Джейсон Ауса."Мы были бы рады иметь возможность, как и Аргентина, производить вакцины в недалеком будущем", - сказал он.Аргентина будет производить вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.Ауса подчеркнул, что пока переговоры с Россией по производству вакцины не начались."Для нас важно не создание какой-либо ассоциации с той или иной частной компанией, нас интересует возможность установления в недалеком будущем отношений с Россией или другой страной мира, которые бы нам позволили осуществить обмен знаниями, чтобы иметь суверенитет в эпидемиологической сфере", - добавил глава минздрава.
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