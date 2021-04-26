https://ria.ru/20210426/vaktsiny-1730061934.html

Боливия заинтересована в производстве российской вакцины от COVID-19

Боливия заинтересована в производстве российской вакцины от COVID-19

Боливия заинтересована в производстве вакцины от COVID-19, в том числе российской, на своей территории, сообщил РИА Новости глава минздрава Джейсон Ауса. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T21:25

2021-04-26T21:25

2021-04-26T21:25

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

astrazeneca

аргентина

боливия

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ЛА-ПАС, 26 апр - РИА Новости. Боливия заинтересована в производстве вакцины от COVID-19, в том числе российской, на своей территории, сообщил РИА Новости глава минздрава Джейсон Ауса."Мы были бы рады иметь возможность, как и Аргентина, производить вакцины в недалеком будущем", - сказал он.Аргентина будет производить вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.Ауса подчеркнул, что пока переговоры с Россией по производству вакцины не начались."Для нас важно не создание какой-либо ассоциации с той или иной частной компанией, нас интересует возможность установления в недалеком будущем отношений с Россией или другой страной мира, которые бы нам позволили осуществить обмен знаниями, чтобы иметь суверенитет в эпидемиологической сфере", - добавил глава минздрава.

россия

аргентина

боливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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