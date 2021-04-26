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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730032716.html
Медведев призвал активнее информировать о необходимости вакцинации
Медведев призвал активнее информировать о необходимости вакцинации
Нужно активнее информировать россиян о необходимости прививаться от коронавируса и рассказывать, как действуют вакцины, чтобы вакцинировать не менее 70... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:37
2021-04-26T17:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нужно активнее информировать россиян о необходимости прививаться от коронавируса и рассказывать, как действуют вакцины, чтобы вакцинировать не менее 70 миллионов граждан, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Для формирования коллективного иммунитета…нам нужно привить не менее 70 миллионов граждан…в настоящее время количество вакцинированных составляет 11 миллионов человек. Так что здесь еще предстоит довольно значительный путь", - сказал Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против коронавируса."Чтобы выполнить поручение президента по масштабной вакцинации, нужно более интенсивно информировать людей наших, вести более интенсивную информационную кампанию… рассказывать о том, как действуют вакцины, почему необходимо делать прививку", - добавил он.&nbsp;Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Медведев призвал активнее информировать о необходимости вакцинации

17:37 26.04.2021
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нужно активнее информировать россиян о необходимости прививаться от коронавируса и рассказывать, как действуют вакцины, чтобы вакцинировать не менее 70 миллионов граждан, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для формирования коллективного иммунитета…нам нужно привить не менее 70 миллионов граждан…в настоящее время количество вакцинированных составляет 11 миллионов человек. Так что здесь еще предстоит довольно значительный путь", - сказал Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против коронавируса.
"Чтобы выполнить поручение президента по масштабной вакцинации, нужно более интенсивно информировать людей наших, вести более интенсивную информационную кампанию… рассказывать о том, как действуют вакцины, почему необходимо делать прививку", - добавил он.
 Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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