https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730012727.html

Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова

Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова

Вакцинация от коронавируса в праздничные майские дни в России будет продолжаться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:26

2021-04-26T16:26

2021-04-26T16:26

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздничные майские дни в России будет продолжаться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В праздничные дни будет продолжена вакцинация населения", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.Она обратилась к гражданам с просьбой пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729626504.html

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