https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730012727.html
Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова
Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова
Вакцинация от коронавируса в праздничные майские дни в России будет продолжаться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:26
2021-04-26T16:26
2021-04-26T16:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздничные майские дни в России будет продолжаться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В праздничные дни будет продолжена вакцинация населения", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.Она обратилась к гражданам с просьбой пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729626504.html
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