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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730012727.html
Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова
Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова
Вакцинация от коронавируса в праздничные майские дни в России будет продолжаться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:26
2021-04-26T16:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздничные майские дни в России будет продолжаться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В праздничные дни будет продолжена вакцинация населения", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.Она обратилась к гражданам с просьбой пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова

16:26 26.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздничные майские дни в России будет продолжаться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В праздничные дни будет продолжена вакцинация населения", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 13:44Распространение коронавируса
Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России
Она обратилась к гражданам с просьбой пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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