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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210426/vaktsina-1730009340.html
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 11,9 миллиона россиян
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 11,9 миллиона россиян
Почти 12 миллионов человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллиона - двумя компонентами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:15
2021-04-26T16:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллиона - двумя компонентами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами – 7,5 миллиона человек", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 11,9 миллиона россиян

16:15 26.04.2021 (обновлено: 16:21 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллиона - двумя компонентами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами – 7,5 миллиона человек", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
 
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