https://ria.ru/20210426/vaktsina-1730009340.html

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 11,9 миллиона россиян

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 11,9 миллиона россиян

Почти 12 миллионов человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллиона - двумя компонентами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:15

2021-04-26T16:15

2021-04-26T16:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллиона - двумя компонентами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами – 7,5 миллиона человек", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова