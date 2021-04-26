https://ria.ru/20210426/vaktsina-1729902294.html

FT: в США боятся передачи технологий создания вакцин от COVID-19 России

FT: в США боятся передачи технологий создания вакцин от COVID-19 России

Американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать решение приостановить патенты на препараты против коронавируса, поскольку это... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T02:24

2021-04-26T02:24

2021-04-26T02:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать решение приостановить патенты на препараты против коронавируса, поскольку это может привести к передаче разработанных технологий Китаю и России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно информации газеты, американские производили препаратов против коронавируса высказали неназванным официальным лицам опасения, что временная отмена прав интеллектуальной собственности на препараты против COVID-19 даст возможность правительствам Китая и России перенять технологию матричной РНК, которую можно использовать в будущем не только для создания вакцин, но также для препаратов против рака или болезни сердца. Отмечается, что представители фармкомпаний J&J, Pfizer, Moderna и Novavax пока не прокомментировали ситуацию.Как сообщает издание, предложение приостановить действие прав интеллектуальной собственности на препараты, связанные с лечением коронавируса, было выдвинуто Индией и ЮАР в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в октября 2020 года. Почти 60 стран поддержали инициативу. Администрация тогда президента США Дональда Трампа высказалась решительно против предложения - наряду с Великобританией, странами Европейского союза и Швейцарией.Financial Times пишет, что недавно торговый представитель США Кэтрин Тай вернулась к вопросу прав интеллектуальной собственности, что привело к опасением со стороны производителей вакцины. Отмечалось, что команда Тай "оценивает эффективность отказа" и "изучает все возможности" дальнейшей политики США по данному вопросу. Кроме того, она заявила, что "рынок пока не может удовлетворить потребности развивающихся стран в области здравоохранения".Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают развивающиеся государства по темпам вакцинации населения.

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, китай, сша, в мире