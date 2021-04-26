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FT: в США боятся передачи технологий создания вакцин от COVID-19 России
FT: в США боятся передачи технологий создания вакцин от COVID-19 России
Американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать решение приостановить патенты на препараты против коронавируса, поскольку это... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T02:24
2021-04-26T02:24
2021-04-26T02:25
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать решение приостановить патенты на препараты против коронавируса, поскольку это может привести к передаче разработанных технологий Китаю и России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно информации газеты, американские производили препаратов против коронавируса высказали неназванным официальным лицам опасения, что временная отмена прав интеллектуальной собственности на препараты против COVID-19 даст возможность правительствам Китая и России перенять технологию матричной РНК, которую можно использовать в будущем не только для создания вакцин, но также для препаратов против рака или болезни сердца. Отмечается, что представители фармкомпаний J&J, Pfizer, Moderna и Novavax пока не прокомментировали ситуацию.Как сообщает издание, предложение приостановить действие прав интеллектуальной собственности на препараты, связанные с лечением коронавируса, было выдвинуто Индией и ЮАР в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в октября 2020 года. Почти 60 стран поддержали инициативу. Администрация тогда президента США Дональда Трампа высказалась решительно против предложения - наряду с Великобританией, странами Европейского союза и Швейцарией.Financial Times пишет, что недавно торговый представитель США Кэтрин Тай вернулась к вопросу прав интеллектуальной собственности, что привело к опасением со стороны производителей вакцины. Отмечалось, что команда Тай "оценивает эффективность отказа" и "изучает все возможности" дальнейшей политики США по данному вопросу. Кроме того, она заявила, что "рынок пока не может удовлетворить потребности развивающихся стран в области здравоохранения".Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают развивающиеся государства по темпам вакцинации населения.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, китай, сша, в мире
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Американские фармацевтические компании призвали правительство США
не поддерживать решение приостановить патенты на препараты против коронавируса
, поскольку это может привести к передаче разработанных технологий Китаю
и России
, пишет газета Financial Times
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно информации газеты, американские производили препаратов против коронавируса высказали неназванным официальным лицам опасения, что временная отмена прав интеллектуальной собственности на препараты против COVID-19 даст возможность правительствам Китая и России перенять технологию матричной РНК, которую можно использовать в будущем не только для создания вакцин, но также для препаратов против рака или болезни сердца. Отмечается, что представители фармкомпаний J&J, Pfizer, Moderna и Novavax пока не прокомментировали ситуацию.
Как сообщает издание, предложение приостановить действие прав интеллектуальной собственности на препараты, связанные с лечением коронавируса, было выдвинуто Индией
и ЮАР
в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)
в октября 2020 года. Почти 60 стран поддержали инициативу. Администрация тогда президента США Дональда Трампа
высказалась решительно против предложения - наряду с Великобританией
, странами Европейского союза и Швейцарией
.
Financial Times пишет, что недавно торговый представитель США Кэтрин Тай вернулась к вопросу прав интеллектуальной собственности, что привело к опасением со стороны производителей вакцины. Отмечалось, что команда Тай "оценивает эффективность отказа" и "изучает все возможности" дальнейшей политики США по данному вопросу. Кроме того, она заявила, что "рынок пока не может удовлетворить потребности развивающихся стран в области здравоохранения".
Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают развивающиеся государства по темпам вакцинации населения.