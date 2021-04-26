Киев пообещал ответить на высылку дипломата из России
18:41 26.04.2021 (обновлено: 23:08 26.04.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. В ближайшее время Киев объявит о зеркальной мере в ответ на выдворение украинского дипломата из Москвы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Николенко назвал действия Москвы провокацией, которая "лишена логики" и "не имеет под собой никаких причин".
"Такое решение только подтверждает выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной", — цитирует его агентство "РБК-Украина".
Ранее Россия объявила сотрудника украинского посольства в Москве персоной нон грата, он должен покинуть страну до 1 мая. При этом, как подчеркнули в МИД, в случае дальнейших враждебных действий против российских дипломатов на Украине Москва примет дополнительные меры.
В апреле Москва выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как сообщили в ФСБ, его задержали с поличным во время встречи с россиянином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля.
Украинские власти выразили протест и выдворили старшего сотрудника российской дипмиссии в Киеве.
22 апреля, 17:48СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"