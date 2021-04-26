https://ria.ru/20210426/ukraina-1730045119.html

Киев пообещал ответить на высылку дипломата из России

Киев пообещал ответить на высылку дипломата из России

В ближайшее время Киев объявит о зеркальной мере в ответ на выдворение украинского дипломата из Москвы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:41

2021-04-26T18:41

2021-04-26T23:08

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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. В ближайшее время Киев объявит о зеркальной мере в ответ на выдворение украинского дипломата из Москвы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Николенко назвал действия Москвы провокацией, которая "лишена логики" и "не имеет под собой никаких причин".Ранее Россия объявила сотрудника украинского посольства в Москве персоной нон грата, он должен покинуть страну до 1 мая. При этом, как подчеркнули в МИД, в случае дальнейших враждебных действий против российских дипломатов на Украине Москва примет дополнительные меры.По информации агентства УНИАН, из России высылают сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу.В апреле Москва выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как сообщили в ФСБ, его задержали с поличным во время встречи с россиянином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля.Украинские власти выразили протест и выдворили старшего сотрудника российской дипмиссии в Киеве.

https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729511647.html

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россия, мид украины, в мире, украина