https://ria.ru/20210426/ukraina-1730013146.html
В партии Зеленского попросили у США военной помощи
В партии Зеленского попросили у США военной помощи
Глава парламентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о военной помощи Киеву "в связи с... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:28
2021-04-26T16:28
2021-04-26T17:44
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Глава парламентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о военной помощи Киеву "в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ", говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии в понедельник.Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Комитет по иностранным делам сената США принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов."В частности, он (Арахамия – ред.) выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов, включая предоставление летального оружия", - отмечается в сообщении.Арахамия подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО."В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО", - цитирует парламентария пресс-служба.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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обсе, нато, сша, украина, в мире
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия обратился к Конгрессу США
с просьбой о военной помощи Киеву
"в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ", говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии в понедельник.
Ранее посол Украины
в США Оксана Маркарова сообщила, что Комитет по иностранным делам сената США принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов.
"В частности, он (Арахамия – ред.) выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов, включая предоставление летального оружия", - отмечается в сообщении.
Арахамия подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО
.
"В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО", - цитирует парламентария пресс-служба.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.