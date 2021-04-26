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Японцы пригрозили российским спортсменам акулами
Японцы пригрозили российским спортсменам акулами
Японское издание Daily Shincho посвятило материал тренировкам российских спортсменов-серфингистов на Курилах. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:09
2021-04-26T06:09
2021-04-26T06:09
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мид японии
москва
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Японское издание Daily Shincho посвятило материал тренировкам российских спортсменов-серфингистов на Курилах.После появления публикаций на эту тему в японских СМИ автор статьи открыл новые "тайны" вокруг российских серфингистов, написав, что тренировки спортсменов являются не только еще одной демонстрацией "фактического контроля России над северными островами", но и служат для подробного исследования тихоокеанского побережья Кунашира и составления специальных карт. Новая публикация на эту тему вызвала активный отклик японских читателей в комментариях."Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами. И отучим русских использовать серфинг в политических целях!" – заявил пользователь fmi."Японии нужно выявить каждого члена этой команды серфингистов и навечно закрыть им въезд в Японию. Чтобы ни ноги этих людей не было в нашей стране!" - написал сарариман."МИД Японии должен установить каждого члена этой российской команды и навсегда закрыть им и членам их семей въезд в Японию! Они осуществили незаконный въезд без японских виз на принадлежащую Японии территорию", - высказался ysr."Таким образом испытывается на прочность японское правительство. Если мы впустим в Японию этих людей из российской команды, то признаем северные острова российской территорией!" - забеспокоился lag."Почему японское правительство не направляет решительные протесты?" - возмутился col.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210424/voyna-1729730878.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, мид японии, москва, япония, в мире
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Японское
издание Daily Shincho
посвятило материал тренировкам российских спортсменов-серфингистов на Курилах.
После появления публикаций на эту тему в японских СМИ автор статьи открыл новые "тайны" вокруг российских серфингистов, написав, что тренировки спортсменов являются не только еще одной демонстрацией "фактического контроля России
над северными островами", но и служат для подробного исследования тихоокеанского побережья Кунашира
и составления специальных карт.
Новая публикация на эту тему вызвала активный отклик японских читателей в комментариях.
"Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами. И отучим русских использовать серфинг в политических целях!" – заявил пользователь fmi.
"Японии нужно выявить каждого члена этой команды серфингистов и навечно закрыть им въезд в Японию. Чтобы ни ноги этих людей не было в нашей стране!" - написал сарариман.
"МИД Японии
должен установить каждого члена этой российской команды и навсегда закрыть им и членам их семей въезд в Японию! Они осуществили незаконный въезд без японских виз на принадлежащую Японии территорию", - высказался ysr.
"Таким образом испытывается на прочность японское правительство. Если мы впустим в Японию этих людей из российской команды, то признаем северные острова российской территорией!" - забеспокоился lag.
"Почему японское правительство не направляет решительные протесты?" - возмутился col.
Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан
, Итуруп
и гряды Хабомаи
). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы
состоит в том, что острова вошли в состав СССР
по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>