Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/tury-1730008792.html
Голикова призвала не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня
Голикова призвала не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:12
2021-04-26T18:44
туризм
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730044835_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4f97b884d08526016027f0882bb434c3.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня.Она уточнила, что это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в республиках.Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, а туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно оттуда россияне завозят больше всего мутировавших штаммов коронавируса.Находящиеся в этих странах туристы могут вернуться в запланированные сроки. Также по согласованию с компанией — организатором отдыха это можно сделать раньше.Прибывающие из Турции и Танзании россияне обязаны дважды сдать тест на COVID-19. После 1 мая это коснется всех возвращающихся из-за границы.
https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728728948.html
россия
турция
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Пока не будет принято окончательное решение" – Голикова попросила не продавать путевки в Турцию и Танзанию
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня. Она уточнила, что это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в республиках.
2021-04-26T16:12
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730044835_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_91ade5b17c5d3bb1e1303479092dbed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, новости - туризм, турция, танзания, в мире

Голикова призвала не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня

16:12 26.04.2021 (обновлено: 18:44 26.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня.
Она уточнила, что это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в республиках.
"У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе", — рассказала Голикова.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, а туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно оттуда россияне завозят больше всего мутировавших штаммов коронавируса.
Находящиеся в этих странах туристы могут вернуться в запланированные сроки. Также по согласованию с компанией — организатором отдыха это можно сделать раньше.
Прибывающие из Турции и Танзании россияне обязаны дважды сдать тест на COVID-19. После 1 мая это коснется всех возвращающихся из-за границы.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 16:44Туризм
Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции
 
Распространение коронавирусаТуризмЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНовости - ТуризмТурцияТанзанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния