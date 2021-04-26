https://ria.ru/20210426/tury-1730008792.html
Голикова призвала не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня
Голикова призвала не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:12
2021-04-26T16:12
2021-04-26T18:44
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня.Она уточнила, что это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в республиках.Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, а туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно оттуда россияне завозят больше всего мутировавших штаммов коронавируса.Находящиеся в этих странах туристы могут вернуться в запланированные сроки. Также по согласованию с компанией — организатором отдыха это можно сделать раньше.Прибывающие из Турции и Танзании россияне обязаны дважды сдать тест на COVID-19. После 1 мая это коснется всех возвращающихся из-за границы.
https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728728948.html
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"Пока не будет принято окончательное решение" – Голикова попросила не продавать путевки в Турцию и Танзанию
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня. Она уточнила, что это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в республиках.
2021-04-26T16:12
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РИА Новости
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