https://ria.ru/20210426/turtsiya-1729937871.html
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции россияне вернулись на родину
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции россияне вернулись на родину
Двое российских туристов, пострадавшие в результате ДТП с автобусом в Турции 10 апреля, выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии и вернулись на... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:14
2021-04-26T11:14
2021-04-26T11:14
россия
конья (провинция)
анталья (провинция)
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Двое российских туристов, пострадавшие в результате ДТП с автобусом в Турции 10 апреля, выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии и вернулись на родину, сообщили РИА Новости в генконсульство РФ в Анталье.Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что два российских туриста, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, продолжают лечение в больнице, их состояние стабильное."Пострадавшие 10 апреля в результате ДТП в провинции Конья российские граждане Э. Шевцов, 1939 года рождения, и Ю. Оболенская, 1976 года рождения, выписаны в удовлетворительном состоянии и вернулись в Россию, соответственно, 23 и 26 апреля", - сообщили в российской дипмиссии.Генконсульство РФ в Анталье 10 апреля сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.
https://ria.ru/20210410/dtp-1727698629.html
https://ria.ru/20210414/rossiyane-1728293840.html
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