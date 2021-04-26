Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210426/turizm-1729966574.html
Туризм в Оренбуржье может восстановиться уже в нынешнем году
Туризм в Оренбуржье может восстановиться уже в нынешнем году
Туристический поток в оренбургские Соленые озера в 2021 году может восстановиться и вернуться к допандемийным показателям, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:56
2021-04-26T14:11
туризм
новости - туризм
оренбургская область
денис паслер
соль-илецкий район
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152293/55/1522935558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c842b3dd2df58f4e13f05bc6975bed3.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Туристический поток в оренбургские Соленые озера в 2021 году может восстановиться и вернуться к допандемийным показателям, заявил в интервью РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Он рассказал, что 2020 год для туризма области оказался непростым."Соленые озера (в Соль-Илецком районе – ред.) это наше самое посещаемое место. В разные времена от 1,3 до 1,8 миллиона посещений в год, это в основном медицинский туризм. В этом году мы надеемся, что отработаем в полную силу и турпоток, который был в предыдущие годы, восстановим в полном объеме. Мы, конечно, к этому готовимся", - сказал Паслер.Губернатор отметил, что центре области - Оренбурге для привлечения туристов реализуется много мероприятий по улучшению инфраструктуры: ремонтируются дороги, тротуары, освещение и парки."Конечно, есть и другие направления. Есть национальный парк "Бузулукский бор", куда традиционно ездят жители области. Интерес должно представлять и огромное Ириклинское водохранилище", - сообщил глава области.Он отметил, что власти Оренбуржья надеются на восстановление и улучшение туристических показателей в 2021 году с учетом снятия ограничительных мер.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210426/ekologiya-1729963744.html
соль-илецкий район
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152293/55/1522935558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1321b6f61b4d4b69e6606b54a82c95a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, денис паслер, соль-илецкий район, оренбург

Туризм в Оренбуржье может восстановиться уже в нынешнем году

12:56 26.04.2021 (обновлено: 14:11 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУлица Набережная в Оренбурге
Улица Набережная в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Туристический поток в оренбургские Соленые озера в 2021 году может восстановиться и вернуться к допандемийным показателям, заявил в интервью РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Он рассказал, что 2020 год для туризма области оказался непростым.
"Соленые озера (в Соль-Илецком районе – ред.) это наше самое посещаемое место. В разные времена от 1,3 до 1,8 миллиона посещений в год, это в основном медицинский туризм. В этом году мы надеемся, что отработаем в полную силу и турпоток, который был в предыдущие годы, восстановим в полном объеме. Мы, конечно, к этому готовимся", - сказал Паслер.
Губернатор отметил, что центре области - Оренбурге для привлечения туристов реализуется много мероприятий по улучшению инфраструктуры: ремонтируются дороги, тротуары, освещение и парки.
"Конечно, есть и другие направления. Есть национальный парк "Бузулукский бор", куда традиционно ездят жители области. Интерес должно представлять и огромное Ириклинское водохранилище", - сообщил глава области.
Он отметил, что власти Оренбуржья надеются на восстановление и улучшение туристических показателей в 2021 году с учетом снятия ограничительных мер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Пешеходный мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 12:47Оренбургская область
Паслер: экологическая ситуация в Оренбуржье улучшается
 
Оренбургская областьТуризмНовости - ТуризмДенис ПаслерСоль-Илецкий районОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния