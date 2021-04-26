https://ria.ru/20210426/turizm-1729966574.html

Туризм в Оренбуржье может восстановиться уже в нынешнем году

Туризм в Оренбуржье может восстановиться уже в нынешнем году

Туристический поток в оренбургские Соленые озера в 2021 году может восстановиться и вернуться к допандемийным показателям, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:56

2021-04-26T12:56

2021-04-26T14:11

туризм

новости - туризм

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денис паслер

соль-илецкий район

оренбург

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Туристический поток в оренбургские Соленые озера в 2021 году может восстановиться и вернуться к допандемийным показателям, заявил в интервью РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Он рассказал, что 2020 год для туризма области оказался непростым."Соленые озера (в Соль-Илецком районе – ред.) это наше самое посещаемое место. В разные времена от 1,3 до 1,8 миллиона посещений в год, это в основном медицинский туризм. В этом году мы надеемся, что отработаем в полную силу и турпоток, который был в предыдущие годы, восстановим в полном объеме. Мы, конечно, к этому готовимся", - сказал Паслер.Губернатор отметил, что центре области - Оренбурге для привлечения туристов реализуется много мероприятий по улучшению инфраструктуры: ремонтируются дороги, тротуары, освещение и парки."Конечно, есть и другие направления. Есть национальный парк "Бузулукский бор", куда традиционно ездят жители области. Интерес должно представлять и огромное Ириклинское водохранилище", - сообщил глава области.Он отметил, что власти Оренбуржья надеются на восстановление и улучшение туристических показателей в 2021 году с учетом снятия ограничительных мер.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210426/ekologiya-1729963744.html

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