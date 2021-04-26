https://ria.ru/20210426/tsindao-1729948046.html
Проекты на 66 млрд юаней подписаны на выставке ШОС в Циндао
Проекты на 66 млрд юаней подписаны на выставке ШОС в Циндао
Соглашения о торгово-экономическом взаимодействии на сумму 66,8 миллиарда юаней подписаны предприятиями стран Шанхайской организации сотрудничества на... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:51
2021-04-26T11:51
2021-04-26T11:51
россия-китай: главное
циндао
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МОСКВА, 26 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Соглашения о торгово-экономическом взаимодействии на сумму 66,8 миллиарда юаней подписаны предприятиями стран Шанхайской организации сотрудничества на открывшейся 26 апреля торгово-инвестиционной выставке в Циндао.Выставка ШОС стала одной из первых торговых ярмарок, которая после спада эпидемии коронавируса проводится не в онлайн-формате, а "вживую". На церемонии ее открытия зампредседателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Шаоган предложил участникам обсудить перспективы создания зоны свободной торговли в рамках ШОС. Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, в свою очередь, призвал уделить внимание сопряжению стратегий национального развития стран региона.Площадь экспозиции составляет 21 тысяча квадратных метров. На ней представлены около 1,5 тысячи предприятий. В рамках выставки пройдет ряд форумов и бизнес-переговоров. В частности, предстоит обсуждение перспектив взаимодействия стран ШОС со Всесторонним региональным экономическим партнерством – крупнейшей в мире зоной свободной торговли, соглашение о которой было подписано в минувшем году.В начале выставки также состоялось подписание соглашений между городами-побратимами ШОС, был учрежден институт исследований экономического развития Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20210422/eksport-1729455034.html
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циндао
МОСКВА, 26 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Соглашения о торгово-экономическом взаимодействии на сумму 66,8 миллиарда юаней подписаны предприятиями стран Шанхайской организации сотрудничества на открывшейся 26 апреля торгово-инвестиционной выставке в Циндао
.
Выставка ШОС стала одной из первых торговых ярмарок, которая после спада эпидемии коронавируса проводится не в онлайн-формате, а "вживую". На церемонии ее открытия зампредседателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Шаоган предложил участникам обсудить перспективы создания зоны свободной торговли в рамках ШОС. Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, в свою очередь, призвал уделить внимание сопряжению стратегий национального развития стран региона.
Площадь экспозиции составляет 21 тысяча квадратных метров. На ней представлены около 1,5 тысячи предприятий. В рамках выставки пройдет ряд форумов и бизнес-переговоров. В частности, предстоит обсуждение перспектив взаимодействия стран ШОС со Всесторонним региональным экономическим партнерством – крупнейшей в мире зоной свободной торговли, соглашение о которой было подписано в минувшем году.
В начале выставки также состоялось подписание соглашений между городами-побратимами ШОС, был учрежден институт исследований экономического развития Шанхайской организации сотрудничества.