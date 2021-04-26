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ФАС и Роскачество проверят производителей на "двойные стандарты"
ФАС и Роскачество проверят производителей на "двойные стандарты"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве по пресечению фактов недобросовестной конкуренции, передает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:44
2021-04-26T15:29
россия
роскачество
максим протасов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве по пресечению фактов недобросовестной конкуренции, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. В частности, стороны проверят производителей ряда потребительских товаров на предмет "двойных стандартов" качества."Различные компании известных брендов могут поставлять или даже производить в России товары, которые могут отличаться по своим характеристикам и свойствам от товаров, которые те же компании поставляют в другие страны", - сказал глава ФАС Максим Шаскольский на пресс-конференции в понедельник."Сегодня мы с Роскачеством подписали соглашение о совместной работе по пресечению таких фактов недобросовестной конкуренции и соблюдению требований законодательства при продвижении, рекламе и обороте товаров, чтобы защищать интересы наших людей", - добавил руководитель ведомства.Пресс-служба ФАС в своем сообщении отмечает, что соглашение позволит углубить работу, связанную с выявлением проблемы "двойных стандартов" в свойствах и составе товаров под одним брендом и в одинаковой упаковке, предназначенных для разных рынков."Началом сотрудничества станет анализ тех групп, которые ранее исследовались в странах Европейского Союза с точки зрения идентичности товаров по различиям свойств и составов, произведенных под одним брендов, но реализуемых в разных странах включая шоколад, напитки, специи, чай, кофе, сладости, косметика", - говорится в сообщении.Глава Роскачества Максим Протасов на пресс-конференции отметил, что производители "в погоне за потребителем" и увеличением продаж могут использовать не совсем добросовестные методы. В пример он привел исследование на рынке питьевой воды."В значительной части марок обработанной воды, которая в соответствии с техрегламентом не может именоваться и визуализироваться как природная, на этикетках содержались лес, горы, ручьи, долины. Такая визуализация, наименования и текст на этикетках отсылают потребителей к природному происхождению такой воды и создают незаслуженное преимущество таким игрокам рынка", - пояснил Протасов.
https://ria.ru/20210426/lindt-1729969365.html
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россия, роскачество, максим протасов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, экономика

ФАС и Роскачество проверят производителей на "двойные стандарты"

14:44 26.04.2021 (обновлено: 15:29 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает майонез в супермаркете
Покупательница выбирает майонез в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве по пресечению фактов недобросовестной конкуренции, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. В частности, стороны проверят производителей ряда потребительских товаров на предмет "двойных стандартов" качества.
"Различные компании известных брендов могут поставлять или даже производить в России товары, которые могут отличаться по своим характеристикам и свойствам от товаров, которые те же компании поставляют в другие страны", - сказал глава ФАС Максим Шаскольский на пресс-конференции в понедельник.
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"Сегодня мы с Роскачеством подписали соглашение о совместной работе по пресечению таких фактов недобросовестной конкуренции и соблюдению требований законодательства при продвижении, рекламе и обороте товаров, чтобы защищать интересы наших людей", - добавил руководитель ведомства.
Пресс-служба ФАС в своем сообщении отмечает, что соглашение позволит углубить работу, связанную с выявлением проблемы "двойных стандартов" в свойствах и составе товаров под одним брендом и в одинаковой упаковке, предназначенных для разных рынков.
"Началом сотрудничества станет анализ тех групп, которые ранее исследовались в странах Европейского Союза с точки зрения идентичности товаров по различиям свойств и составов, произведенных под одним брендов, но реализуемых в разных странах включая шоколад, напитки, специи, чай, кофе, сладости, косметика", - говорится в сообщении.
Глава Роскачества Максим Протасов на пресс-конференции отметил, что производители "в погоне за потребителем" и увеличением продаж могут использовать не совсем добросовестные методы. В пример он привел исследование на рынке питьевой воды.
"В значительной части марок обработанной воды, которая в соответствии с техрегламентом не может именоваться и визуализироваться как природная, на этикетках содержались лес, горы, ручьи, долины. Такая визуализация, наименования и текст на этикетках отсылают потребителей к природному происхождению такой воды и создают незаслуженное преимущество таким игрокам рынка", - пояснил Протасов.
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РоссияРоскачествоМаксим ПротасовФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ОбществоЭкономика
 
 
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