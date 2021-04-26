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В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция
Продавцы получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера Telegram, сообщается в блоге компании. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:51
2021-04-26T18:51
telegram (приложение)
технологии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Продавцы получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера Telegram, сообщается в блоге компании."Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы", - говорится в сообщении.Отмечается, что для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин."Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки - продавцу, чтобы он мог отправить товар", - говорится в сообщении.Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Все подробности доступны в технической документации для разработчиков.
https://ria.ru/20210414/telegram-1728189826.html
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РИА Новости
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telegram (приложение), технологии

В Telegram появилась новая функция

18:51 26.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Продавцы получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера Telegram, сообщается в блоге компании.
"Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.
"Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки - продавцу, чтобы он мог отправить товар", - говорится в сообщении.
Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Все подробности доступны в технической документации для разработчиков.
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