https://ria.ru/20210426/sud-1729916524.html

Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе отложили

Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе отложили

Верховный суд Башкирии отложил судебное заседание по делу об изнасиловании экс-полицейскими коллеги в отделе полиции в Уфе на 27 мая, заявил журналистам адвокат РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:16

2021-04-26T09:16

2021-04-26T09:16

уфа

самара

происшествия

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УФА, 26 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отложил судебное заседание по делу об изнасиловании экс-полицейскими коллеги в отделе полиции в Уфе на 27 мая, заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.Шестой кассационный суд в Самаре 10 ноября 2020 года отменил приговор Верховного суда Башкирии в отношении трех фигурантов дела и направил материалы на новое рассмотрение. По решению суда трое бывших полицейских находятся под домашним арестом. Верховный суд Башкирии 14 декабря начал повторное рассмотрение дела в новом составе суда.С последним словом обвиняемые должны были выступить 15 апреля, однако судебное заседание было отложено на 26 апреля. Адвокат одного из обвиняемых предполагал, что в понедельник могут вынести приговор."Судебное заседание отложили на 27 мая в 10.00 (8.00 мск)", - сказал журналистам Халиков, не пояснив причину отложения.Скандал разгорелся в октябре 2018 года после того, как 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Замешанных в историю полицейских уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, такая же кара постигла и саму девушку: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. В ходе процесса фигуранты виновными себя не признали. При этом следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и экспертизы.В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил фигурантам от шести до семи лет колонии, а также постановил выплатить потерпевшей 3 миллиона рублей. Решение не удовлетворило ни защиту, ни обвинение, которое настаивало на сроках до девяти лет колонии. Впоследствии Верховный суд Башкирии оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а Павлу Яромчуку смягчил приговор с шести до четырех лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576861879.html

https://ria.ru/20200607/1572593599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, самара, происшествия