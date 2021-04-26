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Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе отложили
Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе отложили
Верховный суд Башкирии отложил судебное заседание по делу об изнасиловании экс-полицейскими коллеги в отделе полиции в Уфе на 27 мая, заявил журналистам адвокат РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:16
2021-04-26T09:16
уфа
самара
происшествия
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УФА, 26 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отложил судебное заседание по делу об изнасиловании экс-полицейскими коллеги в отделе полиции в Уфе на 27 мая, заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.Шестой кассационный суд в Самаре 10 ноября 2020 года отменил приговор Верховного суда Башкирии в отношении трех фигурантов дела и направил материалы на новое рассмотрение. По решению суда трое бывших полицейских находятся под домашним арестом. Верховный суд Башкирии 14 декабря начал повторное рассмотрение дела в новом составе суда.С последним словом обвиняемые должны были выступить 15 апреля, однако судебное заседание было отложено на 26 апреля. Адвокат одного из обвиняемых предполагал, что в понедельник могут вынести приговор."Судебное заседание отложили на 27 мая в 10.00 (8.00 мск)", - сказал журналистам Халиков, не пояснив причину отложения.Скандал разгорелся в октябре 2018 года после того, как 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Замешанных в историю полицейских уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, такая же кара постигла и саму девушку: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. В ходе процесса фигуранты виновными себя не признали. При этом следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и экспертизы.В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил фигурантам от шести до семи лет колонии, а также постановил выплатить потерпевшей 3 миллиона рублей. Решение не удовлетворило ни защиту, ни обвинение, которое настаивало на сроках до девяти лет колонии. Впоследствии Верховный суд Башкирии оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а Павлу Яромчуку смягчил приговор с шести до четырех лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576861879.html
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уфа, самара, происшествия

Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе отложили

09:16 26.04.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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УФА, 26 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отложил судебное заседание по делу об изнасиловании экс-полицейскими коллеги в отделе полиции в Уфе на 27 мая, заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Шестой кассационный суд в Самаре 10 ноября 2020 года отменил приговор Верховного суда Башкирии в отношении трех фигурантов дела и направил материалы на новое рассмотрение. По решению суда трое бывших полицейских находятся под домашним арестом. Верховный суд Башкирии 14 декабря начал повторное рассмотрение дела в новом составе суда.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
7 сентября 2020, 11:01
В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
С последним словом обвиняемые должны были выступить 15 апреля, однако судебное заседание было отложено на 26 апреля. Адвокат одного из обвиняемых предполагал, что в понедельник могут вынести приговор.
"Судебное заседание отложили на 27 мая в 10.00 (8.00 мск)", - сказал журналистам Халиков, не пояснив причину отложения.
Скандал разгорелся в октябре 2018 года после того, как 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Замешанных в историю полицейских уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, такая же кара постигла и саму девушку: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. В ходе процесса фигуранты виновными себя не признали. При этом следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и экспертизы.
В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил фигурантам от шести до семи лет колонии, а также постановил выплатить потерпевшей 3 миллиона рублей. Решение не удовлетворило ни защиту, ни обвинение, которое настаивало на сроках до девяти лет колонии. Впоследствии Верховный суд Башкирии оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а Павлу Яромчуку смягчил приговор с шести до четырех лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня 2020, 16:15
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
 
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