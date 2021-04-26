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Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
После запуска первого в мире искусственного спутника Земли "Спутник-1" 4 октября 1957 года, США испытали страх, вызванный превосходством СССР. Об этом в блоге... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T02:22
2021-04-26T02:22
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. После запуска первого в мире искусственного спутника Земли "Спутник-1" 4 октября 1957 года, США испытали страх, вызванный превосходством СССР. Об этом в блоге Sandboxx рассказал автор статей на сайте Popular Mechanics, ветеран Корпуса американской морской пехоты Алекс Холлингс.Автор статьи отмечает, что после запуска "Спутник-1" отставание США от СССР только усилилось, поскольку впоследствии Советскому Союзу удалось впервые отправить в космос животных, запустить космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Солнца, и достичь поверхности Луны.Холлингс добавил, США начали вкладывать в оборону и программы, компенсирующие преимущества СССР, которые "наблюдались во многих областях".Первый в мире искусственный спутник Земли, запущенный СССР, пробыл на орбите 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.Запуск первого искусственного спутника Земли получил огромный мировой резонанс. Его полет увидел весь мир. Практически вся мировая пресса говорила об этом событии.США смогли повторить успех СССР лишь 1 февраля 1958 года (по Гринвичу или 31 января по времени восточного побережья США), запустив спутник "Эксплорер-1" (Explorer-I ).
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космос, земля, луна, ссср, сша, в мире

Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР

02:22 26.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкПервый искусственный спутник Земли
Первый искусственный спутник Земли - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Александр Моклецов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. После запуска первого в мире искусственного спутника Земли "Спутник-1" 4 октября 1957 года, США испытали страх, вызванный превосходством СССР. Об этом в блоге Sandboxx рассказал автор статей на сайте Popular Mechanics, ветеран Корпуса американской морской пехоты Алекс Холлингс.
"Этот всеохватывающий страх перед тем, что коммунисты (СССР – Прим. ред.) выигрывают не только с точки зрения гаек и болтов, но и с точки зрения сердец и умов", - пишет Холлингс.
Автор статьи отмечает, что после запуска "Спутник-1" отставание США от СССР только усилилось, поскольку впоследствии Советскому Союзу удалось впервые отправить в космос животных, запустить космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Солнца, и достичь поверхности Луны.
Холлингс добавил, США начали вкладывать в оборону и программы, компенсирующие преимущества СССР, которые "наблюдались во многих областях".
Первый советский искусственный спутник Земли - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября 2020, 01:01
День начала космической эры человечества
Первый в мире искусственный спутник Земли, запущенный СССР, пробыл на орбите 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.
Запуск первого искусственного спутника Земли получил огромный мировой резонанс. Его полет увидел весь мир. Практически вся мировая пресса говорила об этом событии.
США смогли повторить успех СССР лишь 1 февраля 1958 года (по Гринвичу или 31 января по времени восточного побережья США), запустив спутник "Эксплорер-1" (Explorer-I ).
 
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