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В Кремле оценили признание США геноцида армян
В Кремле оценили признание США геноцида армян
Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:41
2021-04-26T12:41
2021-04-26T12:43
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это внутреннее дело Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.В субботу президент Америки Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США в 2019 году приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом.
https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html
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