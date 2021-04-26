https://ria.ru/20210426/ssha-1729961578.html

В Кремле оценили признание США геноцида армян

В Кремле оценили признание США геноцида армян

Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:41

2021-04-26T12:41

2021-04-26T12:43

россия

мевлют чавушоглу

дональд трамп

джо байден

турция

сша

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это внутреннее дело Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.В субботу президент Америки Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США в 2019 году приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом.

https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html

https://ria.ru/20210424/turtsiya-1729808414.html

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россия, мевлют чавушоглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, в мире