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В Кремле оценили признание США геноцида армян
В Кремле оценили признание США геноцида армян
Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:41
2021-04-26T12:43
россия
мевлют чавушоглу
дональд трамп
джо байден
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это внутреннее дело Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.В субботу президент Америки Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США в 2019 году приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом.
https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html
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россия, мевлют чавушоглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, в мире

В Кремле оценили признание США геноцида армян

12:41 26.04.2021 (обновлено: 12:43 26.04.2021)
 
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это внутреннее дело Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.
Вице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 08:00
Удар по Эрдогану. Почему Вашингтон наконец признал геноцид армян
В субботу президент Америки Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США в 2019 году приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом.
Здание американского посольства в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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