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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Индию поставят "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом
В Индию поставят "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы поступят 1 мая, заявил глава... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:58
2021-04-26T23:06
кирилл дмитриев
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы поступят 1 мая, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN."Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая", - сказал он, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в этой стране.Дмитриев также заявил, что Индия будет одним из ключевых производителей "Спутник V". Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V".Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.
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кирилл дмитриев, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире

В Индию поставят "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом

22:58 26.04.2021 (обновлено: 23:06 26.04.2021)
 
© REUTERS / Amit DaveПациента в кислородной маске везут в больницу для лечения COVID-19 в Ахмедабаде, Индия
Пациента в кислородной маске везут в больницу для лечения COVID-19 в Ахмедабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Amit Dave
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы поступят 1 мая, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.
"Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая", - сказал он, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в этой стране.
Дмитриев также заявил, что Индия будет одним из ключевых производителей "Спутник V". Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V".
Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.
 
Распространение коронавирусаКирилл ДмитриевВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
 
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