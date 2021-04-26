https://ria.ru/20210426/sputnik-1730067581.html

В Индию поставят "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом

В Индию поставят "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы поступят 1 мая, заявил глава... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T22:58

2021-04-26T22:58

2021-04-26T23:06

кирилл дмитриев

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729442228_0:43:2907:1678_1920x0_80_0_0_4529a65fd85574925ce3b7e24c813b0d.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы поступят 1 мая, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN."Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая", - сказал он, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в этой стране.Дмитриев также заявил, что Индия будет одним из ключевых производителей "Спутник V". Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V".Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире