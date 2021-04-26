https://ria.ru/20210426/sputnik-1730059918.html
Таиланд объявил, что планирует использовать "Спутник V"
Таиланд объявил, что планирует использовать "Спутник V"
Министерство здравоохранения Таиланда объявило официальный график кампании по вакцинации населения страны от COVID-19, в котором перечислены вакцины, которые... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:55
2021-04-26T20:55
2021-04-26T20:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
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the lancet
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 26 апр – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда объявило официальный график кампании по вакцинации населения страны от COVID-19, в котором перечислены вакцины, которые планируется использовать, в том числе упомянута российская вакцина "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник таиландская национальная служба новостей, которая является подразделением департамента общественных связей офиса премьер-министра Таиланда.Кампания по массовой вакцинации, которая осуществляется в Таиланде на добровольной основе, разделена на три фазы. Первая фаза, вакцинация медицинских работников и волонтеров, непосредственно работающих с больными коронавирусной инфекцией, и лиц из групп риска по возрасту (старше 80 лет), проходит в стране в настоящее время. Регистрация желающих получить вакцину во второй фазе начнется в стране 1 мая. В рамках второй фазы вакцинируются лица старше 60 лет и лица, страдающие следующими семью видами хронических заболеваний: тяжелыми хроническими респираторными заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, последствиями инсульта, хроническими заболеваниями почек, всеми видами рака, диабетом и ожирением. В третьей фазе, начиная с августа, будут вакцинироваться лица в возрасте 18–59 лет, не страдающие от тяжелых хронических заболеваний. Начало каждой последующей фазы вакцинации не означает окончания предыдущей для лиц, которые примут решение о вакцинации на более поздних этапах кампании."Третья фаза вакцинации населения начнется в августе для возрастной группы от 18 до 59 лет и будет осуществляться вакцинами Sinovac, "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer", - говорится в сообщении.Российская вакцина, как и вакцина компании Pfizer, пока не зарегистрирована в Таиланде для экстренного использования, однако представители властей страны неоднократно заявляли в последние недели, что регистрация обеих вакцин возможна в самое ближайшее время.С начала пандемии в Таиланде заболели коронавирусной инфекцией 57 508 человек, выздоровели 31 593 человека, скончались 148 человек.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, таиланд, в мире
БАНГКОК, 26 апр – РИА Новости.
Министерство здравоохранения Таиланда
объявило официальный график кампании по вакцинации населения страны от COVID-19, в котором перечислены вакцины, которые планируется использовать, в том числе упомянута российская вакцина "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник таиландская национальная служба новостей, которая является подразделением департамента общественных связей офиса премьер-министра Таиланда.
Кампания по массовой вакцинации, которая осуществляется в Таиланде на добровольной основе, разделена на три фазы. Первая фаза, вакцинация медицинских работников и волонтеров, непосредственно работающих с больными коронавирусной инфекцией, и лиц из групп риска по возрасту (старше 80 лет), проходит в стране в настоящее время. Регистрация желающих получить вакцину во второй фазе начнется в стране 1 мая. В рамках второй фазы вакцинируются лица старше 60 лет и лица, страдающие следующими семью видами хронических заболеваний: тяжелыми хроническими респираторными заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, последствиями инсульта, хроническими заболеваниями почек, всеми видами рака, диабетом и ожирением. В третьей фазе, начиная с августа, будут вакцинироваться лица в возрасте 18–59 лет, не страдающие от тяжелых хронических заболеваний. Начало каждой последующей фазы вакцинации не означает окончания предыдущей для лиц, которые примут решение о вакцинации на более поздних этапах кампании.
"Третья фаза вакцинации населения начнется в августе для возрастной группы от 18 до 59 лет и будет осуществляться вакцинами Sinovac, "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer", - говорится в сообщении.
Российская вакцина, как и вакцина компании Pfizer, пока не зарегистрирована в Таиланде для экстренного использования, однако представители властей страны неоднократно заявляли в последние недели, что регистрация обеих вакцин возможна в самое ближайшее время.
С начала пандемии в Таиланде заболели коронавирусной инфекцией 57 508 человек, выздоровели 31 593 человека, скончались 148 человек.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и НИЦ Гамалеи.