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Меркель ответила на вопрос о закупке "Спутника V"
Меркель ответила на вопрос о закупке "Спутника V"
Германия самостоятельно занимается вопросом возможной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", объемы заказов будут зависеть от того, как... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:09
2021-04-26T19:09
2021-04-26T19:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. Германия самостоятельно занимается вопросом возможной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", объемы заказов будут зависеть от того, как скоро ее зарегистрируют в ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов по вопросу вакцинации.По ее словам, если регистрация будет "очень скоро", "тогда, разумеется, имеет смысл закупить "Спутник". "Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать ("Спутника V"), будет зависеть от этого", - добавила канцлер.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире
БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. Германия
самостоятельно занимается вопросом возможной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", объемы заказов будут зависеть от того, как скоро ее зарегистрируют в ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель
.
"Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов по вопросу вакцинации.
По ее словам, если регистрация будет "очень скоро", "тогда, разумеется, имеет смысл закупить "Спутник". "Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать ("Спутника V"), будет зависеть от этого", - добавила канцлер.