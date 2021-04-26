https://ria.ru/20210426/sputnik-1730048868.html

Меркель ответила на вопрос о закупке "Спутника V"

Меркель ответила на вопрос о закупке "Спутника V"

Германия самостоятельно занимается вопросом возможной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", объемы заказов будут зависеть от того, как... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:09

2021-04-26T19:09

2021-04-26T19:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg

БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. Германия самостоятельно занимается вопросом возможной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", объемы заказов будут зависеть от того, как скоро ее зарегистрируют в ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов по вопросу вакцинации.По ее словам, если регистрация будет "очень скоро", "тогда, разумеется, имеет смысл закупить "Спутник". "Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать ("Спутника V"), будет зависеть от этого", - добавила канцлер.

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире