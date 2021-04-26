https://ria.ru/20210426/sputnik-1729912044.html

Большинство южнокорейцев выступают за "Спутник V", показал опрос

Большинство южнокорейцев выступают за "Спутник V", показал опрос

Более половины южнокорейцев выступают за использование в стране российской вакцины от COVID "Спутник V" на фоне новостей о том, что правительство Южной Кореи... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:15

2021-04-26T08:15

2021-04-26T08:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мун чжэ ин

южная корея

в мире

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СЕУЛ, 26 апр – РИА Новости. Более половины южнокорейцев выступают за использование в стране российской вакцины от COVID "Спутник V" на фоне новостей о том, что правительство Южной Кореи изучает данные об этой вакцине, следует из социологического исследования Realmeter.По данным Realmeter, 51,1% южнокорейцев считают, что применение российской вакцины необходимо, в то время как 38,3% не считают нужным ее использование. При этом только 14,2% ответили, что закупка "Спутник V" "крайне необходима", остальные 36,9% считают, что ее использование нужно "до определенной степени". 21,1% считают, что российская вакцина не нужна Южной Корее "совсем". 10,6% выбрали ответ "не знаю".Среди респондентов с разными политическими взглядами 65,6% прогрессистов высказались за российскую вакцину, тогда как среди консерваторов и центристов этот показатель составил примерно половину 43,9% и 46,4% соответственно.Опрос общественного мнения был проведен 23 апреля по заказу телеканала YTN среди 500 человек старше 18 лет методом телефонного опроса. Доверительный интервал составляет 95%, вероятность ошибки ±4.4 процентных пункта.Южная Корея пока заключила договора с компаниями на поставку в общей сложности 192 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, Novavax и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего уже должно хватить для прививки 99 миллионов человек, при населении страны примерно в 52 миллиона человек. Сейчас в стране прививают вакцинами AstraZeneca и Pfizer.В то же время южнокорейские власти уже не раз сообщали, что при необходимости будут рассматривать закупку любых других вакцин. В последнее время в стране все чаще звучат призывы рассмотреть закупку российской вакцины в качестве "плана Б". В частности, такое мнение высказали губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён и депутат и один из кандидатов на место лидера правящей Объединенной демократической партии Сон Ён Гиль. Процесс рассмотрения местными ведомствами данных о "Спутник V" на случай внедрения российской вакцины в Южной Корее начался после того, как президент страны Мун Чжэ Ин отдал соответствующий приказ своим помощникам.Южнокорейские власти 22 апреля сообщили, что Управление по контролю качества продуктов и медикаментов Республики Корея через МИД страны запросило у 12 стран информацию по безопасности "Спутник V". Ведомства ведут сбор материалов о российской вакцине и мониторит ситуацию за границей, включая ход вакцинации и выдачу разрешений в других странах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).Также глава консорциума по производству российской вакцины в Южной Корее компания GL Rapha (Hankook Korus) сообщила 23 апреля, что она и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовят документы, необходимые для одобрения "Спутник V" в Южной Корее и проверяют все другие аспекты этого процесса.

https://ria.ru/20210425/shtorm-1729896486.html

https://ria.ru/20210426/maski-1729901376.html

южная корея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мун чжэ ин, южная корея, в мире