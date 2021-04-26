https://ria.ru/20210426/sotsialpartiya-1729968764.html

Социалистическая партия Албании

Социалистическая партия Албании

Социалистическая партия (СП) Албании – это независимая открытая политическая организация, объединяющая албанских граждан внутри страны и за ее пределами, а... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:05

2021-04-26T13:05

2021-04-26T13:05

албания

справки

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Социалистическая партия (СП) Албании – это независимая открытая политическая организация, объединяющая албанских граждан внутри страны и за ее пределами, а также иностранных граждан, проживающих в Албании.Партия поддерживает стратегию полной и окончательной интеграции Албании в ЕС и НАТО. Среди ее целей – защита и продвижение национальных ценностей и интересов, принципов современной социал-демократии и укрепления законности; поддержка и развитие частной собственности; поддержка модернизации национальной экономики; поддержка программ социальной защиты; развитие образования и науки и др.Социалистическая партия Албании является членом Партии европейских социалистов (ПЕС) и Социалистического интернационала.С 2005 года лидером СП является Эди Рама, который с 2013 года занимает пост премьер-министра страны. Социалистическая партия Албании была создана в июне 1991 года на базе Албанской партии труда (АПТ), основанной в ноябре 1941 года в период партизанского движения в годы Второй мировой войны и до ноября 1948 называвшейся Коммунистической партией Албании. Стремительный рост партии произошел после войны, когда к власти пришли коммунисты. Ячейки АПТ были организованы по всей стране, а общий контроль осуществлялся Центральным Комитетом из 125 членов и Политбюро из 12 членов. В июне 1991 года 10-й съезд АПТ принял ее новое название – Социалистическая партия Албании. Съездом была утверждена новая программа, предусматривающая отказ от идеологии марксизма-ленинизма. Партию возглавил Фатос Нано, имевший в прежней коммунистической партии репутацию реформатора. Он создал исполнительный и руководящий комитеты, заменившие Политбюро и Центральный Комитет, который ратовал за демократию и рыночную экономику, внедряя в партию принципы социал-демократии. Однако эти лозунги не были выдвинуты своевременно, и поэтому на выборах 1992 года социалисты потерпели поражение. На выборах в 1996 года СП получила 10 мест, которые отказалась занять. Однако на внеочередных выборах, состоявшихся 29 июня 1997 года, Социалистическая партия Албании получила 101 из 155 мест в парламенте. Партия находилась у власти по 2005 год.Осенью 1998 года Нано ушел в отставку, его сменил на посту руководителя партии и премьер-министра Албании Пандели Майко. В 1999-2002 годах пост премьер-министра страны занимал представитель социалистов Илир Мета. В 2004 году Илир Мета покинул Социалистическую партию из-за разногласий с тогдашним лидером социалистов Фатосом Нано.В 2005 году Социалистическая партия Албании утратила большинство в парламенте.В 2009 году на выборах в парламент Албании СП получила 65 мандатов из 140.По итогам парламентских выборов в июне 2013 году левая коалиция, стержнем которой стала Социалистическая партия, получила 84 мандата из 140.В 2017 году по результатам выборов Социалистическая партия заручилась поддержкой более 48% избирателей и получила 74 места в парламенте страны. По итогам парламентских выборов в Албании, состоявшихся 25 апреля 2021 года, вновь лидирует Социалистическая партия. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

албания, справки