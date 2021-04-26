https://ria.ru/20210426/albaniya-1729912226.html

Правящая Соцпартия Албании лидирует на парламентских выборах

Правящая Соцпартия Албании лидирует на парламентских выборах

Правящая Социалистическая партия (СП) Албании получает 50,1% голосов на прошедших парламентских выборах, оппозиционная Демократическая партия (ДП) – 38,2%,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:15

2021-04-26T08:15

2021-04-26T08:15

бюро по демократическим институтам и правам человека

нато

тирана (город)

албания

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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БЕЛГРАД, 26 апр - РИА Новости. Правящая Социалистическая партия (СП) Албании получает 50,1% голосов на прошедших парламентских выборах, оппозиционная Демократическая партия (ДП) – 38,2%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны с 20% участков.В воскресенье в Албании состоялись выборы в заксобрание. На кресла в 140-местном парламенте Албании претендовали 12 блоков партий и коалиций. Правом голоса обладали около 3,6 миллиона граждан.По данным избиркома явка составила около 48%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и конфликтах на участках.Основная борьба за голоса развернулась между правящей с 2013 года Социалистической партией (СП) и коалицией оппозиционной ДП - Альянс за перемены. Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Значительная поддержка также у Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение.По опубликованным данным ЦИК с 1075 из 5 199 участков, СП получает 50,1% голосов, ДП – 38,2%, LSI – 7,11%. Подсчет голосов продолжается.Мэр Тираны Эрион Велиай в ночь на понедельник уже провозгласил победу правящей Соцпартии на парламентских выборах в Албании до первых данных избиркома.Лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Албании Люльзим Баша ранее также провозгласил победу на парламентских выборах до обнародования первых данных избиркома.ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые работали на участках в Тиране и по всей стране. В понедельник ожидается сообщение миссии по результатам наблюдений.

https://ria.ru/20210425/albaniya-1729886962.html

тирана (город)

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюро по демократическим институтам и правам человека, нато, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, в мире