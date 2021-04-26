https://ria.ru/20210426/somali-1729970335.html

Данных о пострадавших в Сомали россиянах не было, заявили в посольстве

Данных о пострадавших в Сомали россиянах не было, заявили в посольстве

Посольство РФ в Джибути изучает ситуацию в Сомали, данных о пострадавших в столкновениях россиянах не поступало, просьб о помощи в эвакуации не было, сообщил... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:12

2021-04-26T13:12

2021-04-26T13:12

могадишо

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Джибути изучает ситуацию в Сомали, данных о пострадавших в столкновениях россиянах не поступало, просьб о помощи в эвакуации не было, сообщил РИА Новости представитель посольства."Посольство активно занимается изучением ситуации и утонением количества пострадавших. В настоящее время в адрес посольства не поступали сообщения со стороны российских граждан. Пока нет информации и от федеральных служб Сомали о возможных жертвах и пострадавших среди российских граждан", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Джибути, которое также выполняет функции посольства в Сомали.По данным посольства, на территории Федеративной республики Сомали сейчас находятся свыше 40 российских граждан, которые в основном работают в различных сферах. Просьб об эвакуации от них также не поступало, ответил представитель посольства на вопрос РИА Новости."Каких-либо обращений не поступало", - добавил он.Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали 25 апреля взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщил портал Somali Guardian. При этом бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд в тот же день заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.

https://ria.ru/20210426/somali-1729953611.html

https://ria.ru/20210425/somali-1729879369.html

могадишо

сомали

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могадишо, сомали, в мире