https://ria.ru/20210426/somali-1729970335.html
Данных о пострадавших в Сомали россиянах не было, заявили в посольстве
Данных о пострадавших в Сомали россиянах не было, заявили в посольстве
Посольство РФ в Джибути изучает ситуацию в Сомали, данных о пострадавших в столкновениях россиянах не поступало, просьб о помощи в эвакуации не было, сообщил... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:12
2021-04-26T13:12
2021-04-26T13:12
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Джибути изучает ситуацию в Сомали, данных о пострадавших в столкновениях россиянах не поступало, просьб о помощи в эвакуации не было, сообщил РИА Новости представитель посольства."Посольство активно занимается изучением ситуации и утонением количества пострадавших. В настоящее время в адрес посольства не поступали сообщения со стороны российских граждан. Пока нет информации и от федеральных служб Сомали о возможных жертвах и пострадавших среди российских граждан", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Джибути, которое также выполняет функции посольства в Сомали.По данным посольства, на территории Федеративной республики Сомали сейчас находятся свыше 40 российских граждан, которые в основном работают в различных сферах. Просьб об эвакуации от них также не поступало, ответил представитель посольства на вопрос РИА Новости."Каких-либо обращений не поступало", - добавил он.Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали 25 апреля взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщил портал Somali Guardian. При этом бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд в тот же день заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.
https://ria.ru/20210426/somali-1729953611.html
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могадишо, сомали, в мире
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Джибути изучает ситуацию в Сомали, данных о пострадавших в столкновениях россиянах не поступало, просьб о помощи в эвакуации не было, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Посольство активно занимается изучением ситуации и утонением количества пострадавших. В настоящее время в адрес посольства не поступали сообщения со стороны российских граждан. Пока нет информации и от федеральных служб Сомали о возможных жертвах и пострадавших среди российских граждан", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Джибути, которое также выполняет функции посольства в Сомали.
По данным посольства, на территории Федеративной республики Сомали сейчас находятся свыше 40 российских граждан, которые в основном работают в различных сферах. Просьб об эвакуации от них также не поступало, ответил представитель посольства на вопрос РИА Новости.
"Каких-либо обращений не поступало", - добавил он.
Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали
25 апреля взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо
, сообщил портал Somali Guardian. При этом бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд в тот же день заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.