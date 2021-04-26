https://ria.ru/20210426/somali-1729953611.html

В столице Сомали оппозиция заняла районы около президентского дворца

В столице Сомали оппозиция заняла районы около президентского дворца

Оппозиционные силы установили контроль над районами около президентского дворца в столице Сомали городе Могадишо, сообщает портал Garowe Online. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:14

2021-04-26T12:14

2021-04-26T12:14

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Оппозиционные силы установили контроль над районами около президентского дворца в столице Сомали городе Могадишо, сообщает портал Garowe Online.Ранее премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле заявил, что правительство страны считает диалог лучшим способом разрешения происходящего в настоящее время кризиса в Сомали. Миссия ООН в Сомали также призвала к диалогу на фоне ситуации со столкновениями.По данным портала, военную технику видно на главных улицах города. Местное издание Goobjoog News сообщает, что ряд университетов в столице закрылись после всплеска насилия в некоторых частях города.Издание Somali Guardian пишет, что это была бессонная ночь для жителей столицы, многие покинули свои дома, другие планируют перебраться в безопасные места в понедельник.Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали 25 апреля взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщил портал Somali Guardian. При этом бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд в тот же день заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.

https://ria.ru/20210426/somali-1729922016.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/somali-1604073746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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