https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1730001231.html
В Совфеде заявили о безальтернативности Минских соглашений
В Совфеде заявили о безальтернативности Минских соглашений
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил о безальтернативности минских соглашений для мирного урегулирования на юго-востоке Украины. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:34
2021-04-26T15:34
2021-04-26T15:34
россия
минские соглашения
григорий карасин
франция
европа
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил о безальтернативности минских соглашений для мирного урегулирования на юго-востоке Украины.Парламентарий в понедельник провел встречу с членом комитета Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Жоэль Гаррио-Майлам. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине."В этой связи Карасин подчеркнул безальтернативность минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта", - сообщает пресс-служба СФ.Сенатор подчеркнул, что отношения России и Франции имеют глубокую историю."Сейчас они проходят через сложный этап. В основном, это политические сложности, связанные с режимом санкций, враждебностью, которую на Западе нагнетают вокруг нашей страны", - сказал законодатель. Он выразил уверенность, что трудности, которые сейчас существуют в отношениях двух государств, будут преодолены."Мы выделяем Францию среди других европейских стран, поскольку Франция во многом способствовала, например, тому, чтобы в полном объеме были восстановлены права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Мы весьма высоко ценим позицию французских коллег, которые зафиксировали в нашем совместном парламентском докладе тезис о безальтернативности сотрудничества с нашей страной, без участия которой невозможно решить практически ни одной серьезной международной и региональной проблемы", - отметил Карасин.Политик напомнил, что 19 марта состоялось открытие перекрестного Года межрегионального сотрудничества России и Франции, которое затрагивает около 70 регионов РФ."Мы настроены на продвижение нашего двустороннего взаимодействия в различных направлениях. Это соответствует общему настроению российского общественного мнения", - подчеркнул глава комитета СФ.Со своей стороны Гаррио-Майлам высказалась за активное развитие двусторонних связей и акцентировала важность продвижения совместных историко-мемориальных проектов."Убеждена, что хорошие отношения между нашими странами – это необходимость", - сказала она.В ходе беседы также обсуждались вопросы взаимодействия в области кибербезопасности, сопряжения интеграционных процессов. Сенатор пригласил французскую коллегу принять участие в работе Третьего Евразийского женского форума, который состоится в октябре этого года в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1729997105.html
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россия, минские соглашения, григорий карасин, франция, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
заявил о безальтернативности минских соглашений для мирного урегулирования на юго-востоке Украины
.
Парламентарий в понедельник провел встречу с членом комитета Сената Франции
по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Жоэль Гаррио-Майлам. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине.
"В этой связи Карасин подчеркнул безальтернативность минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта", - сообщает пресс-служба СФ.
Сенатор подчеркнул, что отношения России
и Франции имеют глубокую историю.
"Сейчас они проходят через сложный этап. В основном, это политические сложности, связанные с режимом санкций, враждебностью, которую на Западе нагнетают вокруг нашей страны", - сказал законодатель. Он выразил уверенность, что трудности, которые сейчас существуют в отношениях двух государств, будут преодолены.
"Мы выделяем Францию среди других европейских стран, поскольку Франция во многом способствовала, например, тому, чтобы в полном объеме были восстановлены права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
(ПАСЕ
). Мы весьма высоко ценим позицию французских коллег, которые зафиксировали в нашем совместном парламентском докладе тезис о безальтернативности сотрудничества с нашей страной, без участия которой невозможно решить практически ни одной серьезной международной и региональной проблемы", - отметил Карасин.
Политик напомнил, что 19 марта состоялось открытие перекрестного Года межрегионального сотрудничества России и Франции, которое затрагивает около 70 регионов РФ.
"Мы настроены на продвижение нашего двустороннего взаимодействия в различных направлениях. Это соответствует общему настроению российского общественного мнения", - подчеркнул глава комитета СФ.
Со своей стороны Гаррио-Майлам высказалась за активное развитие двусторонних связей и акцентировала важность продвижения совместных историко-мемориальных проектов.
"Убеждена, что хорошие отношения между нашими странами – это необходимость", - сказала она.
В ходе беседы также обсуждались вопросы взаимодействия в области кибербезопасности, сопряжения интеграционных процессов. Сенатор пригласил французскую коллегу принять участие в работе Третьего Евразийского женского форума, который состоится в октябре этого года в Санкт-Петербурге
.