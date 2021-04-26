https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1729997105.html

В ДНР ответили на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

В ДНР ответили на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает идею Киева об изменении... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:06

2021-04-26T15:06

2021-04-26T15:06

наталья никонорова

мид днр

донбасс

донецкая народная республика

владимир зеленский

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает идею Киева об изменении минских соглашений попыткой уклониться от выполнения договоренностей.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США."Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что "минский процесс должен быть гибким". Только вот проблема в том, что под словом "гибким" украинские власти всегда понимают "переписанным, переделанным, измененным". Но никогда не "согласованным по всем деталям и выполненным", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1729962863.html

донбасс

донецкая народная республика

киев

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наталья никонорова, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, киев, в мире