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В ДНР ответили на предложение Зеленского переписать Минские соглашения
В ДНР ответили на предложение Зеленского переписать Минские соглашения
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает идею Киева об изменении... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:06
2021-04-26T15:06
наталья никонорова
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
владимир зеленский
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает идею Киева об изменении минских соглашений попыткой уклониться от выполнения договоренностей.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США."Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что "минский процесс должен быть гибким". Только вот проблема в том, что под словом "гибким" украинские власти всегда понимают "переписанным, переделанным, измененным". Но никогда не "согласованным по всем деталям и выполненным", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
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донбасс
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наталья никонорова, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, киев, в мире

В ДНР ответили на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

15:06 26.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает идею Киева об изменении минских соглашений попыткой уклониться от выполнения договоренностей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.
"Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что "минский процесс должен быть гибким". Только вот проблема в том, что под словом "гибким" украинские власти всегда понимают "переписанным, переделанным, измененным". Но никогда не "согласованным по всем деталям и выполненным", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 12:43
Песков ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения
 
Наталья НиконороваМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийКиевВ мире
 
 
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