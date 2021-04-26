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Туризм
https://ria.ru/20210426/sochi-1729952960.html
В Сочи на майские праздники ожидают до 200 тысяч туристов
В Сочи на майские праздники ожидают до 200 тысяч туристов
До 200 тысяч туристов ждут в Сочи на майские праздники, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:14
2021-04-26T12:14
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СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. До 200 тысяч туристов ждут в Сочи на майские праздники, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман Бушманов."Активный туристический сезон на курорте начнется с мая. На праздники в Сочи ожидается до 200 тысяч гостей. Город и предприятия туристической отрасли готовятся самым серьезным образом, идут работы по благоустройству, готовятся к открытию пляжи", — сказал Бушманов.В 2019 году городские власти отмечали, что Сочи на майские праздники посетили около 150 тысяч гостей.Набережные и пляжи курорта оснастят пляжным оборудованием и откроют к 1 мая, ранее информировали власти.Увеличивается число полетов между Краснодаром и Сочи. С 1 мая для удобства отдыхающих будет запущен авиарейс Анапа – Сочи. С этой же даты увеличивается частота рейсов и количество вагонов в электропоездах "Ласточка". В направлении Сочи будут ходить в основном десятивагонные составы. Городские власти разработали комплекс мер, чтобы повысить скорость автотрафика и избежать заторов на дорогах Сочи в период пиковых нагрузок.
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В Сочи на майские праздники ожидают до 200 тысяч туристов

12:14 26.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. До 200 тысяч туристов ждут в Сочи на майские праздники, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман Бушманов.
"Активный туристический сезон на курорте начнется с мая. На праздники в Сочи ожидается до 200 тысяч гостей. Город и предприятия туристической отрасли готовятся самым серьезным образом, идут работы по благоустройству, готовятся к открытию пляжи", — сказал Бушманов.
В 2019 году городские власти отмечали, что Сочи на майские праздники посетили около 150 тысяч гостей.
Набережные и пляжи курорта оснастят пляжным оборудованием и откроют к 1 мая, ранее информировали власти.
Увеличивается число полетов между Краснодаром и Сочи. С 1 мая для удобства отдыхающих будет запущен авиарейс Анапа – Сочи. С этой же даты увеличивается частота рейсов и количество вагонов в электропоездах "Ласточка". В направлении Сочи будут ходить в основном десятивагонные составы. Городские власти разработали комплекс мер, чтобы повысить скорость автотрафика и избежать заторов на дорогах Сочи в период пиковых нагрузок.
Набережная курорта Сочи - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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