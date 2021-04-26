https://ria.ru/20210426/sochi-1729952960.html
В Сочи на майские праздники ожидают до 200 тысяч туристов
В Сочи на майские праздники ожидают до 200 тысяч туристов
До 200 тысяч туристов ждут в Сочи на майские праздники, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:14
2021-04-26T12:14
2021-04-26T12:14
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
туристы
новости - туризм
краснодар
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg
СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. До 200 тысяч туристов ждут в Сочи на майские праздники, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман Бушманов."Активный туристический сезон на курорте начнется с мая. На праздники в Сочи ожидается до 200 тысяч гостей. Город и предприятия туристической отрасли готовятся самым серьезным образом, идут работы по благоустройству, готовятся к открытию пляжи", — сказал Бушманов.В 2019 году городские власти отмечали, что Сочи на майские праздники посетили около 150 тысяч гостей.Набережные и пляжи курорта оснастят пляжным оборудованием и откроют к 1 мая, ранее информировали власти.Увеличивается число полетов между Краснодаром и Сочи. С 1 мая для удобства отдыхающих будет запущен авиарейс Анапа – Сочи. С этой же даты увеличивается частота рейсов и количество вагонов в электропоездах "Ласточка". В направлении Сочи будут ходить в основном десятивагонные составы. Городские власти разработали комплекс мер, чтобы повысить скорость автотрафика и избежать заторов на дорогах Сочи в период пиковых нагрузок.
https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html
краснодар
сочи
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2b7b1013479ec791ae1e5292d568dcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, краснодар, сочи, анапа, майские праздники, отдых
СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. До 200 тысяч туристов ждут в Сочи на майские праздники, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман Бушманов.
"Активный туристический сезон на курорте начнется с мая. На праздники в Сочи ожидается до 200 тысяч гостей. Город и предприятия туристической отрасли готовятся самым серьезным образом, идут работы по благоустройству, готовятся к открытию пляжи", — сказал Бушманов.
В 2019 году городские власти отмечали, что Сочи на майские праздники посетили около 150 тысяч гостей.
Набережные и пляжи курорта оснастят пляжным оборудованием и откроют к 1 мая, ранее информировали власти.
Увеличивается число полетов между Краснодаром и Сочи. С 1 мая для удобства отдыхающих будет запущен авиарейс Анапа – Сочи. С этой же даты увеличивается частота рейсов и количество вагонов в электропоездах "Ласточка". В направлении Сочи будут ходить в основном десятивагонные составы. Городские власти разработали комплекс мер, чтобы повысить скорость автотрафика и избежать заторов на дорогах Сочи в период пиковых нагрузок.