https://ria.ru/20210426/shantazh-1730067289.html

"И это герои?" Болгары оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России

"И это герои?" Болгары оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России

Читатели болгарской газеты "Факты" отреагировали на публикацию телеграм-канала Запорожской АЭС о готовности выполнить "последний приказ" уничтожить станцию,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T22:57

2021-04-26T22:57

2021-04-26T23:58

россия

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westinghouse electric

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" отреагировали на публикацию телеграм-канала Запорожской АЭС о готовности выполнить "последний приказ" уничтожить станцию, чтобы помешать России. Ранее в телеграм-канале Запорожской АЭС появилось сообщение о том, что у Украины есть "оружие", которое сотрудники электростанции готовы задействовать, если Москва "попробует помешать" Киеву "навести конституционный порядок" в Донбассе и Крыму. Авторы поста пообещали, что Россия в этом случае заплатит "высокую цену". "Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ", — говорится в записи. Болгарские читатели резко отреагировали на публикацию. "Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!" — написал Русенец. Пользователь Банг-банг назвал украинцев слабаками. "Ну самоликвидируются, и что с того? Ничего, отравят свой же народ", — заявил он. "И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу", — уверен Мочо. По мнению читателя, авторы публикации блефуют и этому их научили американцы. "Если Европа будет уничтожена, им будет хорошо. <…> Так же, соросоидные предатели?" — добавил комментатор. Пользователь с ником Вярвам им, в свою очередь, допустил возможность такого исхода. "Тридцать пять лет назад в Чернобыле они такой приказ уже выполнили", — написал он. Еще один читатель заявил, что украинцы не могут создать цивилизованное государство. "Это заявление — международный террористический акт", — добавил он и призвал Россию по примеру США "восстанавливать порядок и демократию" в странах — спонсорах терроризма.Другой пользователь поинтересовался, что об украинской угрозе думают в Польше и странах Запада."Ветер может быть непредсказуем — неужели забыли Чернобыль?" — написал он. "Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их. Один раз якобы случайно. Теперь нарочно. Идиоты. Как и их ментор", — прокомментировал читатель с ником Хохландия. Пользователь 3366 счел запись в телеграм-канале ЗАЭС провокацией."Но неплохо бы уволить этих героев, готовых уничтожить свою же страну!" — возмутился он. А историк энергетик назвал содержание поста бредом, так как реакторы ВВЭР могут работать и на российском, и на американском топливе. "Перезарядка одного реактора — это где-то месяц работы. Если реакторы прекратят работу хотя бы на месяц, у половины Украины не будет электричества", — написал он. Читатель добавил, что устроить взрыв на подобных реакторах практически невозможно. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210317/bolgary-1601677504.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html

https://ria.ru/20210330/medved-1603532567.html

https://ria.ru/20210406/voyna-1727085309.html

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россия, ввэр-1000, westinghouse electric, запорожская аэс, чернобыльская аэс, болгария, украина, в мире