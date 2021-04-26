https://ria.ru/20210426/sfu-1729945190.html

Сибирские ученые разработали модуль для экономии энергии в космосе

Сибирские ученые разработали модуль для экономии энергии в космосе

Ученые Сибирского федерального университета разработали интеллектуальный модуль, который помогает экономить электроэнергию космических аппаратов, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:54

2021-04-26T11:54

2021-04-26T12:06

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

космос - риа наука

сибирский федеральный университет

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КРАСНОЯРСК, 26 апр — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета разработали интеллектуальный модуль, который помогает экономить электроэнергию космических аппаратов, сообщает пресс-служба вуза.В вузе пояснили, что система представляет собой модули, не зависящие друг от друга. Это позволяет наращивать энергообеспечение космического аппарата по мере необходимости и обеспечить высокую живучесть. При выходе из строя одного модуля остальные продолжают функционировать. В основе работы модуля — запатентованные алгоритмы управления стабилизаторами и преобразователями. На практике такие устройства могут применяться в любых автономных системах — от сотовых телефонов до электромобилей.В данный момент идет отработка контроллера в различных режимах. В планах ученых внедрение модуля в состав бортовой аппаратуры космических аппаратов связи, навигации и геодезии.

https://ria.ru/20210425/moduli-1729813542.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, космос - риа наука, сибирский федеральный университет