Сибирские ученые разработали модуль для экономии энергии в космосе
11:54 26.04.2021 (обновлено: 12:06 26.04.2021)
© Фото : Роскосмос/Федор ЮрчихинРоссийские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты
© Фото : Роскосмос/Федор Юрчихин
КРАСНОЯРСК, 26 апр — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета разработали интеллектуальный модуль, который помогает экономить электроэнергию космических аппаратов, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Сибирского федерального университета разработали уникальный интеллектуальный модуль управления энергопреобразующей аппаратурой космических аппаратов. Он позволяет существенно экономить электрическую энергию, расходуемую для питания бортовой аппаратуры", — говорится в сообщении.
В вузе пояснили, что система представляет собой модули, не зависящие друг от друга. Это позволяет наращивать энергообеспечение космического аппарата по мере необходимости и обеспечить высокую живучесть. При выходе из строя одного модуля остальные продолжают функционировать. В основе работы модуля — запатентованные алгоритмы управления стабилизаторами и преобразователями. На практике такие устройства могут применяться в любых автономных системах — от сотовых телефонов до электромобилей.
В данный момент идет отработка контроллера в различных режимах. В планах ученых внедрение модуля в состав бортовой аппаратуры космических аппаратов связи, навигации и геодезии.