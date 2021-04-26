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В Тюменской области ведется сев яровых
В Тюменской области ведется сев яровых
Аграрии Тюменской области приступили к севу яровых культур, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:33
2021-04-26T12:33
2021-04-26T12:33
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Аграрии Тюменской области приступили к севу яровых культур, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области."Организациями АПК посеяны 12 гектаров лука и моркови. Всего по региону планируется засеять свыше 1200 гектаров различных овощных культур", - говорится в сообщении.Также сельскохозяйственные товаропроизводители активно ведут работы по созданию минерализованных полос. В настоящее время протяженность вновь созданных полос составляет свыше 200 километров, что составляет более 40 процентов от плана. Также в регионе на площади почти 26 тысяч гектаров проведено боронование многолетних трав, на 23 тысячах гектаров выполнено внесение минеральных удобрений, проведено обеззараживание более 37 тысяч тонн семян.Департамент также информирует, что сельскохозяйственные товаропроизводители практически всех районов Тюменской области приступили к раннему весеннему боронованию.
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости
. Аграрии Тюменской области
приступили к севу яровых культур, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
"Организациями АПК посеяны 12 гектаров лука и моркови. Всего по региону планируется засеять свыше 1200 гектаров различных овощных культур", - говорится в сообщении.
Также сельскохозяйственные товаропроизводители активно ведут работы по созданию минерализованных полос. В настоящее время протяженность вновь созданных полос составляет свыше 200 километров, что составляет более 40 процентов от плана. Также в регионе на площади почти 26 тысяч гектаров проведено боронование многолетних трав, на 23 тысячах гектаров выполнено внесение минеральных удобрений, проведено обеззараживание более 37 тысяч тонн семян.
Департамент также информирует, что сельскохозяйственные товаропроизводители практически всех районов Тюменской области приступили к раннему весеннему боронованию.
"На сегодняшний день они практически приблизились к экватору данных работ — пройдено более 400 тысяч гектаров, что составляет 49 процентов от планируемого объема. В лидерах Упоровский район, где ранне-весенне боронование проведено на 80 процентов. Всего данные виды работ проводят более 340 хозяйств области", - отмечается вы пресс-релизе департамента.