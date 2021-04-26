https://ria.ru/20210426/sev-1729959094.html

В Тюменской области ведется сев яровых

В Тюменской области ведется сев яровых

Аграрии Тюменской области приступили к севу яровых культур, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:33

2021-04-26T12:33

2021-04-26T12:33

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Аграрии Тюменской области приступили к севу яровых культур, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области."Организациями АПК посеяны 12 гектаров лука и моркови. Всего по региону планируется засеять свыше 1200 гектаров различных овощных культур", - говорится в сообщении.Также сельскохозяйственные товаропроизводители активно ведут работы по созданию минерализованных полос. В настоящее время протяженность вновь созданных полос составляет свыше 200 километров, что составляет более 40 процентов от плана. Также в регионе на площади почти 26 тысяч гектаров проведено боронование многолетних трав, на 23 тысячах гектаров выполнено внесение минеральных удобрений, проведено обеззараживание более 37 тысяч тонн семян.Департамент также информирует, что сельскохозяйственные товаропроизводители практически всех районов Тюменской области приступили к раннему весеннему боронованию.

https://ria.ru/20210421/innovatsiya-1729340211.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60