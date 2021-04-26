https://ria.ru/20210426/savinykh-1729948513.html
Савиных: противостояние Западу служит ускорению интеграционных процессов
Савиных: противостояние Западу служит ускорению интеграционных процессов
Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:55
2021-04-26T11:55
2021-04-26T11:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на интеграционные процессы между Россией и Белоруссией, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных. Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня"."Информационная и экономическая войны против нас уже ведутся в полной мере. Это звучит, конечно, очень жестко, но это так. Не мы их начали, но они имеют место. Как ситуация повлияет на интеграционные процессы? Я надеюсь, что они ускорятся. Что мы, встрепенувшись, будем уделять этим первоочередным вещам должное внимание", - сказал Савиных.В частности, по словам белорусского парламентария, необходимо обращать больше внимания на формирование общего видения будущего Союзного государства.
https://ria.ru/20210423/soglasheniya-1729664342.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, белоруссия
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на интеграционные процессы между Россией и Белоруссией
, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных.
Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня".
"Информационная и экономическая войны против нас уже ведутся в полной мере. Это звучит, конечно, очень жестко, но это так. Не мы их начали, но они имеют место. Как ситуация повлияет на интеграционные процессы? Я надеюсь, что они ускорятся. Что мы, встрепенувшись, будем уделять этим первоочередным вещам должное внимание", - сказал Савиных.
В частности, по словам белорусского парламентария, необходимо обращать больше внимания на формирование общего видения будущего Союзного государства.
"Это даже не уровень технического обсуждения законов, налогообложения, транспортного сотрудничества. На мой взгляд, мы недорабатываем в области создания общих мировоззренческих представлений о том, где мы хотим оказаться через 10-15 лет. Диалог идет пока на уровне несистемных обсуждений, среди экспертов. Но этот вопрос уже надо выносить на уровень общества и России, и Белоруссии, выходить с каким-то общим взглядом", - пояснил он.