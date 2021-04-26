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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210426/savinykh-1729948513.html
Савиных: противостояние Западу служит ускорению интеграционных процессов
Савиных: противостояние Западу служит ускорению интеграционных процессов
Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:55
2021-04-26T11:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на интеграционные процессы между Россией и Белоруссией, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных. Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня"."Информационная и экономическая войны против нас уже ведутся в полной мере. Это звучит, конечно, очень жестко, но это так. Не мы их начали, но они имеют место. Как ситуация повлияет на интеграционные процессы? Я надеюсь, что они ускорятся. Что мы, встрепенувшись, будем уделять этим первоочередным вещам должное внимание", - сказал Савиных.В частности, по словам белорусского парламентария, необходимо обращать больше внимания на формирование общего видения будущего Союзного государства.
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россия, белоруссия

Савиных: противостояние Западу служит ускорению интеграционных процессов

11:55 26.04.2021
 
© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики БеларусьПредседатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на интеграционные процессы между Россией и Белоруссией, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных.
Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня".
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"Информационная и экономическая войны против нас уже ведутся в полной мере. Это звучит, конечно, очень жестко, но это так. Не мы их начали, но они имеют место. Как ситуация повлияет на интеграционные процессы? Я надеюсь, что они ускорятся. Что мы, встрепенувшись, будем уделять этим первоочередным вещам должное внимание", - сказал Савиных.
В частности, по словам белорусского парламентария, необходимо обращать больше внимания на формирование общего видения будущего Союзного государства.
"Это даже не уровень технического обсуждения законов, налогообложения, транспортного сотрудничества. На мой взгляд, мы недорабатываем в области создания общих мировоззренческих представлений о том, где мы хотим оказаться через 10-15 лет. Диалог идет пока на уровне несистемных обсуждений, среди экспертов. Но этот вопрос уже надо выносить на уровень общества и России, и Белоруссии, выходить с каким-то общим взглядом", - пояснил он.
 
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