https://ria.ru/20210426/savinykh-1729948513.html

Савиных: противостояние Западу служит ускорению интеграционных процессов

Савиных: противостояние Западу служит ускорению интеграционных процессов

Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:55

2021-04-26T11:55

2021-04-26T11:55

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противостояние "коллективному Западу", неизбежное в условиях формирования многополярного мира и макрорегионов, может позитивным образом повлиять на интеграционные процессы между Россией и Белоруссией, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных. Он выступил в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня"."Информационная и экономическая войны против нас уже ведутся в полной мере. Это звучит, конечно, очень жестко, но это так. Не мы их начали, но они имеют место. Как ситуация повлияет на интеграционные процессы? Я надеюсь, что они ускорятся. Что мы, встрепенувшись, будем уделять этим первоочередным вещам должное внимание", - сказал Савиных.В частности, по словам белорусского парламентария, необходимо обращать больше внимания на формирование общего видения будущего Союзного государства.

https://ria.ru/20210423/soglasheniya-1729664342.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия