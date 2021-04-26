https://ria.ru/20210426/sanktsii-1730050310.html

Британия ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского

Британия ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского

Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан России в связи с "делом Магнитского". Документ опубликован на сайте британского... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-26T19:26

2021-04-26T19:26

2021-04-27T00:11

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великобритания

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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан России в связи с "делом Магнитского". Документ опубликован на сайте британского правительства.В него вошли чиновники, бизнесмены, владельцы банков, которые, по данным МИД Британии, в декабре 2007 года были вовлечены в коррупционную схему с незаконным присвоением госсобственности на 230 миллионов долларов.Всего в списке 22 фигуранта из шести государств. В перечень попали следующие российские граждане:Ранее в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб представил парламенту свод правил о международных антикоррупционных санкциях. Британское правительство планирует вести борьбу с коррупцией по всему миру путем замораживания активов и запрета на въезд иностранцев, замешанных в подобных преступлениях.В прошлом году Лондон ввел персональные ограничения против российских граждан в рамках "дела Магнитского". В МИД России назвали это решение недружественным шагом и попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела. На Смоленской площади призвали Великобританию отказаться от необоснованной конфронтационной линии в отношениях с Россией.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/kitay-1729953769.html

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доминик рааб, россия, великобритания, в мире