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Британия ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского
Британия ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского
Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан России в связи с "делом Магнитского". Документ опубликован на сайте британского... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-26T19:26
2021-04-26T19:26
2021-04-27T00:11
доминик рааб
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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан России в связи с "делом Магнитского". Документ опубликован на сайте британского правительства.В него вошли чиновники, бизнесмены, владельцы банков, которые, по данным МИД Британии, в декабре 2007 года были вовлечены в коррупционную схему с незаконным присвоением госсобственности на 230 миллионов долларов.Всего в списке 22 фигуранта из шести государств. В перечень попали следующие российские граждане:Ранее в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб представил парламенту свод правил о международных антикоррупционных санкциях. Британское правительство планирует вести борьбу с коррупцией по всему миру путем замораживания активов и запрета на въезд иностранцев, замешанных в подобных преступлениях.В прошлом году Лондон ввел персональные ограничения против российских граждан в рамках "дела Магнитского". В МИД России назвали это решение недружественным шагом и попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела. На Смоленской площади призвали Великобританию отказаться от необоснованной конфронтационной линии в отношениях с Россией.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html
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доминик рааб, россия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания
внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан России
в связи с "делом Магнитского". Документ опубликован на сайте британского правительства.
В него вошли чиновники, бизнесмены, владельцы банков, которые, по данным МИД Британии, в декабре 2007 года были вовлечены в коррупционную схему с незаконным присвоением госсобственности на 230 миллионов долларов.
Всего в списке 22 фигуранта из шести государств. В перечень попали следующие российские граждане:
—Артем Кузнецов — бывший замначальника управления по расследованию налоговых преступлений МВД России;
—Павел Карпов — бывший следователь по особо важным делам;
—Станислав Гордиевский — экс-следователь прокуратуры;
—Ольга Степанова — в прошлом руководитель налоговой инспекции № 28, и ее муж Владлен Степанов, который, по данным британского МИД, организовал в 2007 году преступную группу для присвоения российской госсобственности;
—Елена Химина — в прошлом глава налоговой инспекции № 25;
—Андрей Павлов — юрист;
—Алексей Шешеня — по данным МИД Британии, он также организовал в 2007 году коррупционную группировку;
—Геннадий Плаксин — экс-глава банка Universal Savings;
—Вячеслав Хлебников — предприниматель;
—Виктор Маркелов — предприниматель;
—Дмитрий Клюев — бывший владелец банка Universal Savings;
—Олег Уржумцев — в прошлом старший следователь МВД;
—Юлия Майорова — юрист.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
представил парламенту свод правил о международных антикоррупционных санкциях. Британское правительство планирует вести борьбу с коррупцией по всему миру путем замораживания активов и запрета на въезд иностранцев, замешанных в подобных преступлениях.
В прошлом году Лондон ввел персональные ограничения против российских граждан в рамках "дела Магнитского". В МИД России назвали это решение недружественным шагом и попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела. На Смоленской площади призвали Великобританию отказаться от необоснованной конфронтационной линии в отношениях с Россией.