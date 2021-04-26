https://ria.ru/20210426/sammit-1730063013.html

Глава МИД Германии рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Байдена

Глава МИД Германии рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Байдена

Возможный саммит лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина была бы позитивным событием для всего мира, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T21:34

2021-04-26T21:34

2021-04-26T21:34

россия

северный поток — 2

хайко маас

мид германии

евросоюз

джо байден

владимир путин

германия

сша

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БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. Возможный саммит лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина была бы позитивным событием для всего мира, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Я считаю правильной стратегию США быть прямолинейными в отношении конфликтов, которые у нас есть с Россией, но при этом предлагать диалог. Это путь, которым мы идем в Евросоюзе. Этому нет разумных альтернатив", - заявил он, выступая на мероприятии Немецкого атлантического общества, посвященном первым 100 дням президентства Байдена.Маас также заявил, что возможная встреча лидеров США и РФ была бы "полезной" не только для американо-российских отношений, но "была бы для мира в целом очень позитивным событием".Говоря о проекте "Северный поток — 2", Маас подчеркнул, что правительство ФРГ по-прежнему считает, что его нужно завершить, вопреки призывам к его заморозке.По его словам, это было бы плохим результатом для Запада, поскольку создало бы "крупнейший экономические и военный комплекс мира". "Это не может быть в наших интересах, с геостратегической точки зрения я считаю это опасным и потому, да, должна оставаться возможность вести бизнес с Россией и "Северный поток — 2" в этих рамках один из проектов", - пояснил Маас.

https://ria.ru/20210426/vstrecha-1729963144.html

https://ria.ru/20210426/germaniya-1729982935.html

россия

германия

сша

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