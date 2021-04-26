Глава МИД Германии рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Байдена
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. Возможный саммит лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина была бы позитивным событием для всего мира, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я считаю правильной стратегию США быть прямолинейными в отношении конфликтов, которые у нас есть с Россией, но при этом предлагать диалог. Это путь, которым мы идем в Евросоюзе. Этому нет разумных альтернатив", - заявил он, выступая на мероприятии Немецкого атлантического общества, посвященном первым 100 дням президентства Байдена.
Маас также заявил, что возможная встреча лидеров США и РФ была бы "полезной" не только для американо-российских отношений, но "была бы для мира в целом очень позитивным событием".
Говоря о проекте "Северный поток — 2", Маас подчеркнул, что правительство ФРГ по-прежнему считает, что его нужно завершить, вопреки призывам к его заморозке.
"Я считаю сложными вопросы, нужно ли заканчиваться проект до его завершения, нужно ли продолжать вести бизнес с Россией. Считаю, что это не продвинет нас дальше. Мы не можем вести дебаты о декаплинге с Китаем и совсем не вести бизнес с Россией. Результатом будет сближение Китая и Россия", - заявил Маас.
По его словам, это было бы плохим результатом для Запада, поскольку создало бы "крупнейший экономические и военный комплекс мира". "Это не может быть в наших интересах, с геостратегической точки зрения я считаю это опасным и потому, да, должна оставаться возможность вести бизнес с Россией и "Северный поток — 2" в этих рамках один из проектов", - пояснил Маас.