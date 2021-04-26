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Главу Роспечати освободили от должности
Главу Роспечати освободили от должности
Руководитель ранее упраздненной Роспечати Михаил Сеславинский освобожден от должности, его личные и деловые качества обеспечивали стабильное и устойчивое... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:10
2021-04-26T10:10
россия
михаил мишустин
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Руководитель ранее упраздненной Роспечати Михаил Сеславинский освобожден от должности, его личные и деловые качества обеспечивали стабильное и устойчивое развитие отрасли, сообщает пресс-служба кабмина.В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Согласно указу, функции упраздненных ведомств передаются министерству цифрового развития. Минцифры станет правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений."Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский освобождён от занимаемой должности", - говорится в сообщении.Отмечается, что Сеславинский в 1998–1999 годах руководил Федеральной службой по телевидению и радиовещанию, затем занимал пост статс-секретаря – первого заместителя министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Роспечать Сеславинский возглавлял с момента её образования в 2004 году. Ведомство на протяжении 16 лет обеспечивало господдержку крупнейших российских газет, журналов, информационных агентств и телекомпаний, а также занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания."Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали её стабильное и устойчивое развитие", - приводятся в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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россия, михаил мишустин, федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), владимир путин, политика

Главу Роспечати освободили от должности

10:10 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на Страстном бульваре в Москве
Здание Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Руководитель ранее упраздненной Роспечати Михаил Сеславинский освобожден от должности, его личные и деловые качества обеспечивали стабильное и устойчивое развитие отрасли, сообщает пресс-служба кабмина.
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Согласно указу, функции упраздненных ведомств передаются министерству цифрового развития. Минцифры станет правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
"Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский освобождён от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сеславинский в 1998–1999 годах руководил Федеральной службой по телевидению и радиовещанию, затем занимал пост статс-секретаря – первого заместителя министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Роспечать Сеславинский возглавлял с момента её образования в 2004 году. Ведомство на протяжении 16 лет обеспечивало господдержку крупнейших российских газет, журналов, информационных агентств и телекомпаний, а также занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания.
Здание Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 11:36
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
"Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали её стабильное и устойчивое развитие", - приводятся в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
 
РоссияМихаил МишустинФедеральное агентство связи (Россвязь)Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Владимир ПутинПолитика
 
 
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