https://ria.ru/20210426/rospechat-1729925161.html

Главу Роспечати освободили от должности

Главу Роспечати освободили от должности

Руководитель ранее упраздненной Роспечати Михаил Сеславинский освобожден от должности, его личные и деловые качества обеспечивали стабильное и устойчивое... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:10

2021-04-26T10:10

2021-04-26T10:10

россия

михаил мишустин

федеральное агентство связи (россвязь)

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585480657_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_b8df2bbf8f67dd9498ea020f0e0a99e3.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Руководитель ранее упраздненной Роспечати Михаил Сеславинский освобожден от должности, его личные и деловые качества обеспечивали стабильное и устойчивое развитие отрасли, сообщает пресс-служба кабмина.В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Согласно указу, функции упраздненных ведомств передаются министерству цифрового развития. Минцифры станет правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений."Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский освобождён от занимаемой должности", - говорится в сообщении.Отмечается, что Сеславинский в 1998–1999 годах руководил Федеральной службой по телевидению и радиовещанию, затем занимал пост статс-секретаря – первого заместителя министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Роспечать Сеславинский возглавлял с момента её образования в 2004 году. Ведомство на протяжении 16 лет обеспечивало господдержку крупнейших российских газет, журналов, информационных агентств и телекомпаний, а также занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания."Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали её стабильное и устойчивое развитие", - приводятся в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20201120/rospechat-1585480411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), владимир путин, политика