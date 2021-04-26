https://ria.ru/20210426/rezhim-1730033845.html

Вологодские власти продлили режим повышенной готовности

Вологодские власти продлили режим повышенной готовности

В Вологодской области введенный режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией продлен до 31 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:42

2021-04-26T17:42

2021-04-26T17:42

вологодская область

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

череповец

вологда

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. В Вологодской области введенный режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией продлен до 31 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам заседания областного оперативного штаба в понедельник.Он отметил, что в регионе сохраняются все ранее введенные ограничения, в том числе запрет на массовые мероприятия.Губернатор призвал вологжан воспользоваться майскими каникулами и сделать прививку от коронавируса в одном из 171 открытых пунктов вакцинации. На сегодня в области полностью получили двухкомпонентную прививку 42 782 человека - это почти 14% населения. Между тем, к 26 августа власти региона намерены привить 60 процентов вологжан. Для ускорения прививочной кампании в Вологде и Череповце к 1 мая откроют по четыре прививочных пункта в крупных торговых центрах.

https://ria.ru/20210426/prazdnovanie-1730008339.html

череповец

вологда

вологодская область

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2021

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