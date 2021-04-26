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Вологодская область
https://ria.ru/20210426/rezhim-1730033845.html
Вологодские власти продлили режим повышенной готовности
Вологодские власти продлили режим повышенной готовности
В Вологодской области введенный режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией продлен до 31 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:42
2021-04-26T17:42
вологодская область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
череповец
вологда
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. В Вологодской области введенный режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией продлен до 31 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам заседания областного оперативного штаба в понедельник.Он отметил, что в регионе сохраняются все ранее введенные ограничения, в том числе запрет на массовые мероприятия.Губернатор призвал вологжан воспользоваться майскими каникулами и сделать прививку от коронавируса в одном из 171 открытых пунктов вакцинации. На сегодня в области полностью получили двухкомпонентную прививку 42 782 человека - это почти 14% населения. Между тем, к 26 августа власти региона намерены привить 60 процентов вологжан. Для ускорения прививочной кампании в Вологде и Череповце к 1 мая откроют по четыре прививочных пункта в крупных торговых центрах.
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Вологодские власти продлили режим повышенной готовности

17:42 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПожилые люди в защитных масках на улице
Пожилые люди в защитных масках на улице - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. В Вологодской области введенный режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией продлен до 31 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам заседания областного оперативного штаба в понедельник.
"Ежедневный прирост заболеваемости постепенно приближаются к 60. Это уровень начала октября 2020 года. И хотя в целом ситуация продолжает стабилизироваться, уровень заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек в сутки составляет 5,34. К сожалению, это достаточно высокое значение, поэтому режим повышенной готовности будет продлен до 31 мая включительно", - сказал глава региона.
Он отметил, что в регионе сохраняются все ранее введенные ограничения, в том числе запрет на массовые мероприятия.
"Первомайские митинги в нашем регионе проводиться не будут. Парады и шествия ко Дню Победы будут перенесены до момента стабилизации эпидситуации в нашем регионе. Бессмертный полк пройдет в онлайн режиме 9 мая в 15 часов", - сказал он.
Губернатор призвал вологжан воспользоваться майскими каникулами и сделать прививку от коронавируса в одном из 171 открытых пунктов вакцинации. На сегодня в области полностью получили двухкомпонентную прививку 42 782 человека - это почти 14% населения. Между тем, к 26 августа власти региона намерены привить 60 процентов вологжан. Для ускорения прививочной кампании в Вологде и Череповце к 1 мая откроют по четыре прививочных пункта в крупных торговых центрах.
Вологда - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Вологодская областьВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧереповецВологдаВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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