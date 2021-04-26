Вологодские власти продлили режим повышенной готовности
ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. В Вологодской области введенный режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией продлен до 31 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам заседания областного оперативного штаба в понедельник.
"Ежедневный прирост заболеваемости постепенно приближаются к 60. Это уровень начала октября 2020 года. И хотя в целом ситуация продолжает стабилизироваться, уровень заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек в сутки составляет 5,34. К сожалению, это достаточно высокое значение, поэтому режим повышенной готовности будет продлен до 31 мая включительно", - сказал глава региона.
Он отметил, что в регионе сохраняются все ранее введенные ограничения, в том числе запрет на массовые мероприятия.
"Первомайские митинги в нашем регионе проводиться не будут. Парады и шествия ко Дню Победы будут перенесены до момента стабилизации эпидситуации в нашем регионе. Бессмертный полк пройдет в онлайн режиме 9 мая в 15 часов", - сказал он.
Губернатор призвал вологжан воспользоваться майскими каникулами и сделать прививку от коронавируса в одном из 171 открытых пунктов вакцинации. На сегодня в области полностью получили двухкомпонентную прививку 42 782 человека - это почти 14% населения. Между тем, к 26 августа власти региона намерены привить 60 процентов вологжан. Для ускорения прививочной кампании в Вологде и Череповце к 1 мая откроют по четыре прививочных пункта в крупных торговых центрах.