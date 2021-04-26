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Политолог назвал главную причину низкого рейтинга Байдена
Политолог назвал главную причину низкого рейтинга Байдена
Чрезвычайно низкий рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства, главным образом, объясняется тем, что ему не удалось оправдать РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:28
2021-04-26T10:45
россия
северный поток — 2
дональд трамп
джеральд форд
джо байден
сша
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Чрезвычайно низкий рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства, главным образом, объясняется тем, что ему не удалось оправдать той философии, с которой он шел на выборы, обещая объединить Запад общими ценностями, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Рейтинг одобрения Байдена в первые 100 дней президентства стал одним из самых низких в истории - 52%, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%), следует из совместного опроса Washington Post и ABC News."Конечно, можно сослаться и на возраст, и на какие-то неубедительные кадровые решения, инерционную борьбу с коронавирусом. Но я бы указал на главную причину - она заключается в том, что политическая философия, с которой пришел Байден, на мой взгляд, не оправдалась. Байден пришел как человек, который сказал, что он объединит Запад какими-то общими ценностями, что они не просто договорятся с Францией и Германией - они восстановят разрушенное якобы Трампом какое-то общее представление о Западе как единой цивилизации, объединенной демократическими ценностями", - сказал РИА Новости эксперт.Как указал собеседник агентства, Франция и Германия не хотят отказываться от экономических отношений с Китаем. "Они не хотят ради каких-то идей идти на полноценный экономический конфликт с Россией, то есть отказываться от "Северного потока 2", и идти на более опасный для них конфликт с Китаем и терять возможность получения дешевых технологий от Китая в обмен на общее представление о высшем единстве", - добавил Межуев.Согласно опросу, 52% респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Неодобрительно высказались 42% респондентов. Телефонный опрос проводился 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/issledovanie-1729874173.html
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россия, северный поток — 2, дональд трамп, джеральд форд, джо байден, сша

Политолог назвал главную причину низкого рейтинга Байдена

10:28 26.04.2021 (обновлено: 10:45 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМонитор с изображением президента США Джо Байдена, выступающего на Саммите лидеров по вопросам климата
Монитор с изображением президента США Джо Байдена, выступающего на Саммите лидеров по вопросам климата - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Чрезвычайно низкий рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства, главным образом, объясняется тем, что ему не удалось оправдать той философии, с которой он шел на выборы, обещая объединить Запад общими ценностями, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Рейтинг одобрения Байдена в первые 100 дней президентства стал одним из самых низких в истории - 52%, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%), следует из совместного опроса Washington Post и ABC News.
"Конечно, можно сослаться и на возраст, и на какие-то неубедительные кадровые решения, инерционную борьбу с коронавирусом. Но я бы указал на главную причину - она заключается в том, что политическая философия, с которой пришел Байден, на мой взгляд, не оправдалась. Байден пришел как человек, который сказал, что он объединит Запад какими-то общими ценностями, что они не просто договорятся с Францией и Германией - они восстановят разрушенное якобы Трампом какое-то общее представление о Западе как единой цивилизации, объединенной демократическими ценностями", - сказал РИА Новости эксперт.
Как указал собеседник агентства, Франция и Германия не хотят отказываться от экономических отношений с Китаем. "Они не хотят ради каких-то идей идти на полноценный экономический конфликт с Россией, то есть отказываться от "Северного потока 2", и идти на более опасный для них конфликт с Китаем и терять возможность получения дешевых технологий от Китая в обмен на общее представление о высшем единстве", - добавил Межуев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 18:24
СМИ: Байден после 100 дней подошел к антирекорду Трампа
Согласно опросу, 52% респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Неодобрительно высказались 42% респондентов. Телефонный опрос проводился 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
 
РоссияСеверный поток — 2Дональд ТрампДжеральд ФордДжо БайденСША
 
 
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