https://ria.ru/20210426/reaktsiya-1730030240.html

Балтийские дураки: китайцев поразила реакция России на высылку дипломатов

Балтийские дураки: китайцев поразила реакция России на высылку дипломатов

Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали высылку российских дипломатов из некоторых европейских стран и оценили высказывание официального... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:25

2021-04-26T17:25

2021-04-26T18:14

россия

мария захарова

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

эстония

латвия

китай

чехия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали высылку российских дипломатов из некоторых европейских стран и оценили высказывание официального представителя МИД Марии Захаровой по этому поводу. На прошлой неделе Чехия обратилась к союзникам по ЕС и НАТО с просьбой выдворить сотрудников российских дипмиссий — в знак солидарности из-за скандала с Москвой. Одной из первых на призыв ответила Латвия, объявившая персонами нон грата двух дипломатов из России, а также Литва и Эстония — они выслали по одному россиянину. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала действия прибалтийских республик цитатой чешского писателя Карела Чапека. "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…" — написала она, опустив при этом последнее слово — "дурак".Пользователь CYLON призвал китайцев учиться у россиян. "Три балтийских дурака — это хорошо сказано", — написал он. Другой читатель с ником Хорошего вам счастья назвал страны Центральной и Восточной Европы пушечным мясом, которым манипулирует "американский брат". "Сколько денег этот брат дал вам?" — спросил он. "Верхи власти стран Восточной Европы — это олигархи и компрадоры. Ради своих интересов они готовы следовать за Америкой", — ответил ему ahxkx. Цзы Юэ, в свою очередь, отметил историческую ненависть восточноевропейских народов к России. Еще один читатель заявил, что отношения между США и странами Восточной Европы определяются не деньгами, а зависимостью последних от Вашингтона. "США имеют определенную степень влияния и контроля над этими странами, а элиты в этих странах очень лояльны к США, <…> выступают на стороне босса и обычно покупают его оружие и платят за "крышу", — написал он. "Группа овец высокомерно указала на льва позади них и сказала волку: "Давай, попробуй съесть кого-нибудь из нас. Ты знаком с моим старшим братом?" — прокомментировал антироссийский шаг Прибалтики modscply. Пользователь с ником Заставьте меня сменить имя сравнил восточноевропейские страны с блохами. "Чтобы продемонстрировать лояльность США ради какой-то призрачной надежды на то, что НАТО выполнит свои обещания по безопасности, начали напрыгивать на Россию", — написал он. Читатель с ником Жить нелегко заявил, что Литва имеет "бычью самонадеянность", отметив не только ее антироссийский настрой, но и враждебность к Китаю.Комментатор Устанавливаю шторм отметил, что европейцы "восстают" против Москвы, когда становится теплее, а при похолодании становятся менее смелыми, потому что нуждаются в российском газе. "Собака на въезде в деревню начала лаять, за ней стали лаять собаки из соседних дворов, но сами не знали почему", — написал Hyenuc. "Какой острый язык, уважаю", — отметил Ветер хаоса поднимается."Германия и Франция ничего не говорят, только Восточная Европа прыгает от нетерпения", — написал Слова утром растаяли как туман."Ситуация с Россией намного серьезнее, чем с нами. Подумайте о санкциях, разрыве отношений, изгнании дипломатов, а ведь еще есть настоящая война. <…> Восхищаюсь тем, что они все это могут выносить", — добавил fsp250."Эти страны — пешки", — считает guan_15726234162573."Все это является осложнениями после антисоветской болезни, наиболее типичной из трех Прибалтийских стран. На протяжении десятилетий они копили злобу на Советский Союз", — заключил Vonwan.Кризис в отношениях Москвы и ПрагиЧешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, в МИД — "маразматическим парадом". На фоне скандала из Чехии выдворили 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть обратно высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага вновь объявила о сокращении численного состава российской дипмиссии, дав срок до конца мая. По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность посольства России в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210423/vysylka-1729688255.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html

https://ria.ru/20210326/prizyv-1603063633.html

https://ria.ru/20210426/ukraina-1730023332.html

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россия, мария захарова, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, эстония, латвия, китай, чехия, литва, в мире