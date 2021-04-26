https://ria.ru/20210426/rak-1729984833.html
Онколог рассказал о последствиях замалчивания аварии на ЧАЭС
Онколог рассказал о последствиях замалчивания аварии на ЧАЭС
После аварии на Чернобыльской АЭС произошел резкий скачок заболеваемости раком щитовидной железы среди детей, находящихся в зоне заражения, роковую роль в этом... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:15
2021-04-26T14:15
2021-04-26T14:15
чернобыльская аэс
белоруссия
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происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. После аварии на Чернобыльской АЭС произошел резкий скачок заболеваемости раком щитовидной железы среди детей, находящихся в зоне заражения, роковую роль в этом сыграли несколько первых дней, когда ситуация замалчивалась, а люди продолжали принимать зараженную пищу, заявил РИА Новости ведущий эксперт по лечению рака щитовидной железы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Илья Романов.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек."Скачок роста заболеваемости произошел у детей до 5 лет и у детей 10-15 лет. У детей рак щитовидной железы - очень редкое заболевание: 1 случай на миллион детей. Но у детей, которые находились в зоне заражения, цифры намного больше. С 1975-го до 1985-го было выявлено до 70 случаев заболевания рака щитовидной железы, а с 1986-го до 1990-го было выявлено 7 тысяч заболевших", - сказал Романов.Он пояснил, что щитовидная железа очень восприимчива к появлению растворенного изотопа йода в крови, она начинает забирать его на себя точно так же, как когда человек потребляет йод. Но в первом случае радиоактивный йод, попав в кровь, попадает в фолликулярные клетки щитовидной железы, и начинается действие радиации.По его словам, сейчас во всем мире фиксируется рост наиболее агрессивных форм рака щитовидной железы, и пока ученые и клиницисты не могут найти причины этого явления. При этом бояться рака щитовидной железы не нужно, человеку старше 45 лет достаточно раз в один-два года делать УЗИ, чтобы не пропустить начало заболевания и в случае необходимости вовремя обратиться к профильному онкологу, уточнила Романов.
https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729922875.html
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чернобыльская аэс, белоруссия, украина, происшествия
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. После аварии на Чернобыльской АЭС произошел резкий скачок заболеваемости раком щитовидной железы среди детей, находящихся в зоне заражения, роковую роль в этом сыграли несколько первых дней, когда ситуация замалчивалась, а люди продолжали принимать зараженную пищу, заявил РИА Новости ведущий эксперт по лечению рака щитовидной железы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Илья Романов.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии
составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине
были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
"Скачок роста заболеваемости произошел у детей до 5 лет и у детей 10-15 лет. У детей рак щитовидной железы - очень редкое заболевание: 1 случай на миллион детей. Но у детей, которые находились в зоне заражения, цифры намного больше. С 1975-го до 1985-го было выявлено до 70 случаев заболевания рака щитовидной железы, а с 1986-го до 1990-го было выявлено 7 тысяч заболевших", - сказал Романов.
Он пояснил, что щитовидная железа очень восприимчива к появлению растворенного изотопа йода в крови, она начинает забирать его на себя точно так же, как когда человек потребляет йод. Но в первом случае радиоактивный йод, попав в кровь, попадает в фолликулярные клетки щитовидной железы, и начинается действие радиации.
"После развала реактора в Чернобыле
, произошел выброс изотопов йода - они короткоживущие. Йод распадается в течение нескольких дней, поэтому самое страшное для человека - первые дни. И вот эти несколько дней замалчивания ситуации оказались роковыми. Люди продолжали принимать пищу, употреблять молоко - и все получили дозу заражения", - подчеркнул Романов.
По его словам, сейчас во всем мире фиксируется рост наиболее агрессивных форм рака щитовидной железы, и пока ученые и клиницисты не могут найти причины этого явления. При этом бояться рака щитовидной железы не нужно, человеку старше 45 лет достаточно раз в один-два года делать УЗИ, чтобы не пропустить начало заболевания и в случае необходимости вовремя обратиться к профильному онкологу, уточнила Романов.