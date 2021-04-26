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Исследование: половина россиян хочет перейти на гибридный режим работы
Исследование: половина россиян хочет перейти на гибридный режим работы
Более половины россиян хотят перейти на гибридный режим работы, чтобы самим выбирать - трудиться из дома или офиса, при этом 16% граждан считает работу в офисе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:01
2021-04-26T08:45
россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины россиян хотят перейти на гибридный режим работы, чтобы самим выбирать - трудиться из дома или офиса, при этом 16% граждан считает работу в офисе эффективнее, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В то же время 18% опрошенных заявили, что характер их работы не позволяет им работать из дома. По мнению 16% россиян, работать в офисе эффективнее, чем на "удаленке". Больше всего сторонников работы в офисе в Московском регионе, меньше всего - в Южном округе и на Урале. При этом 14% респондентов, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.Почти половина (49%) опрошенных считают, что в будущем формат дистанционной работы и свободный трудовой график будут более востребованы, хотя формат работы не везде позволит внедрить это на постоянной основе. Около 33% респондентов верят в победу дистанционного формата работы благодаря развитию технологий и видеосвязи, а 14% - в то, что очные форматы работы будут торжествовать, потому что людям требуется живое общение. И только 4% россиян считают, что после пандемии произойдет полный возврат к доковидным принципам организации работы.Наконец, ровно половина опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при сохранении оплаты труда. Еще 18% респондентов поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно. При этом 14% россиян относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 12% считают, что менять ничего не нужно, а 6% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210425/oklad-1729814121.html
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россия, общество

Исследование: половина россиян хочет перейти на гибридный режим работы

07:01 26.04.2021 (обновлено: 08:45 26.04.2021)
 
© Depositphotos / VitalikRadkoОнлайн-конференция
Онлайн-конференция - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины россиян хотят перейти на гибридный режим работы, чтобы самим выбирать - трудиться из дома или офиса, при этом 16% граждан считает работу в офисе эффективнее, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Пандемия COVID-19 изменила отношение россиян к форматам работы. 51% заявили, что для них наиболее предпочтительным является гибридный график, когда есть возможность выбирать - работать из дома или из офиса. Больше всего сторонников такого формата в Южном федеральном округе, меньше всего - на Дальнем Востоке и Северном Кавказе", - выяснили эксперты.
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В то же время 18% опрошенных заявили, что характер их работы не позволяет им работать из дома. По мнению 16% россиян, работать в офисе эффективнее, чем на "удаленке". Больше всего сторонников работы в офисе в Московском регионе, меньше всего - в Южном округе и на Урале. При этом 14% респондентов, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.
Почти половина (49%) опрошенных считают, что в будущем формат дистанционной работы и свободный трудовой график будут более востребованы, хотя формат работы не везде позволит внедрить это на постоянной основе. Около 33% респондентов верят в победу дистанционного формата работы благодаря развитию технологий и видеосвязи, а 14% - в то, что очные форматы работы будут торжествовать, потому что людям требуется живое общение. И только 4% россиян считают, что после пандемии произойдет полный возврат к доковидным принципам организации работы.
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Наконец, ровно половина опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при сохранении оплаты труда. Еще 18% респондентов поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно. При этом 14% россиян относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 12% считают, что менять ничего не нужно, а 6% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.
Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 
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