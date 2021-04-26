https://ria.ru/20210426/rabota-1729908263.html

Исследование: половина россиян хочет перейти на гибридный режим работы

Исследование: половина россиян хочет перейти на гибридный режим работы

Более половины россиян хотят перейти на гибридный режим работы, чтобы самим выбирать - трудиться из дома или офиса, при этом 16% граждан считает работу в офисе... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T07:01

2021-04-26T07:01

2021-04-26T08:45

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины россиян хотят перейти на гибридный режим работы, чтобы самим выбирать - трудиться из дома или офиса, при этом 16% граждан считает работу в офисе эффективнее, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В то же время 18% опрошенных заявили, что характер их работы не позволяет им работать из дома. По мнению 16% россиян, работать в офисе эффективнее, чем на "удаленке". Больше всего сторонников работы в офисе в Московском регионе, меньше всего - в Южном округе и на Урале. При этом 14% респондентов, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.Почти половина (49%) опрошенных считают, что в будущем формат дистанционной работы и свободный трудовой график будут более востребованы, хотя формат работы не везде позволит внедрить это на постоянной основе. Около 33% респондентов верят в победу дистанционного формата работы благодаря развитию технологий и видеосвязи, а 14% - в то, что очные форматы работы будут торжествовать, потому что людям требуется живое общение. И только 4% россиян считают, что после пандемии произойдет полный возврат к доковидным принципам организации работы.Наконец, ровно половина опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при сохранении оплаты труда. Еще 18% респондентов поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно. При этом 14% россиян относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 12% считают, что менять ничего не нужно, а 6% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210425/oklad-1729814121.html

https://ria.ru/20210423/proekt-1729597283.html

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2021

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