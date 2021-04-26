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Исследование показало, как работодатели относятся к нерабочим дням в мае
Исследование показало, как работодатели относятся к нерабочим дням в мае
Пятая часть работодателей в РФ продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54% пока не решили, что делать, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:41
2021-04-26T15:01
россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пятая часть работодателей в РФ продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54% пока не решили, что делать, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости.Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.Согласно исследованию, больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.
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россия, общество

Исследование показало, как работодатели относятся к нерабочим дням в мае

06:41 26.04.2021 (обновлено: 15:01 26.04.2021)
 
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Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пятая часть работодателей в РФ продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54% пока не решили, что делать, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости.
Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.
Согласно исследованию, больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.
Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.
Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 10:23
Юрист объяснил, как рассчитывается зарплата в объявленные нерабочими дни
 
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