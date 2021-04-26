https://ria.ru/20210426/putin-1729994587.html
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:00
2021-04-26T15:00
2021-04-26T20:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования.В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи человек.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
https://ria.ru/20210401/protest-1603880622.html
https://ria.ru/20210401/prizyv-1603427205.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
Документ разместили
на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования.
В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи человек.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев.
В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.