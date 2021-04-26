https://ria.ru/20210426/putin-1729994587.html

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:00

2021-04-26T15:00

2021-04-26T20:10

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:113:3154:1888_1920x0_80_0_0_5acdfe96646505fe6a29f2295e565a86.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования.В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи человек.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.

https://ria.ru/20210401/protest-1603880622.html

https://ria.ru/20210401/prizyv-1603427205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, владимир путин