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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:00
2021-04-26T20:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования.В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи человек.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
https://ria.ru/20210401/protest-1603880622.html
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общество, россия, владимир путин

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

15:00 26.04.2021 (обновлено: 20:10 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования.
В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи человек.
Выдача формы призывникам в сборном пункте военного комиссариата Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев.
В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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