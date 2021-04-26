https://ria.ru/20210426/putin-1729962201.html
Путин проведет встречу с Памфиловой
Путин проведет встречу с Памфиловой
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой, во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:43
2021-04-26T12:43
2021-04-26T12:43
элла памфилова
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_0:220:3146:1989_1920x0_80_0_0_cb7d7466df902f3ee5caedad69badbba.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой, во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланированы еще несколько телефонных разговоров, один в первой половине дня, и один вечером будет, где-то до 18-19, я надеюсь, мы вам дадим информацию", - сказал Песков журналистам.По его словам, сегодня у главы государства также запланированы внутренние совещания и рабочие встречи."Также президент примет в Кремле председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову. Есть о чем поговорить, минувший год был очень напряженный для Центризбиркома, но и этот не менее напряженный с учетом важности сентября месяца и избирательной кампании", - добавил Песков.В единый день голосования 19 сентября запланированы выборы депутатов Госдумы. Также должны пройти выборы в заксобрания 39 регионов, а в 11 субъектах Федерации будут избирать глав регионов.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603369663.html
https://ria.ru/20210421/vybory-1729366819.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_df6548a047f27226c88d8b2613b959ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика