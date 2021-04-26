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Путин проведет встречу с Памфиловой
Путин проведет встречу с Памфиловой
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой, во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:43
2021-04-26T12:43
элла памфилова
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой, во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланированы еще несколько телефонных разговоров, один в первой половине дня, и один вечером будет, где-то до 18-19, я надеюсь, мы вам дадим информацию", - сказал Песков журналистам.По его словам, сегодня у главы государства также запланированы внутренние совещания и рабочие встречи."Также президент примет в Кремле председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову. Есть о чем поговорить, минувший год был очень напряженный для Центризбиркома, но и этот не менее напряженный с учетом важности сентября месяца и избирательной кампании", - добавил Песков.В единый день голосования 19 сентября запланированы выборы депутатов Госдумы. Также должны пройти выборы в заксобрания 39 регионов, а в 11 субъектах Федерации будут избирать глав регионов.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603369663.html
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элла памфилова, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет встречу с Памфиловой

12:43 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой, во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Запланированы еще несколько телефонных разговоров, один в первой половине дня, и один вечером будет, где-то до 18-19, я надеюсь, мы вам дадим информацию", - сказал Песков журналистам.
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По его словам, сегодня у главы государства также запланированы внутренние совещания и рабочие встречи.
"Также президент примет в Кремле председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову. Есть о чем поговорить, минувший год был очень напряженный для Центризбиркома, но и этот не менее напряженный с учетом важности сентября месяца и избирательной кампании", - добавил Песков.
В единый день голосования 19 сентября запланированы выборы депутатов Госдумы. Также должны пройти выборы в заксобрания 39 регионов, а в 11 субъектах Федерации будут избирать глав регионов.
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Элла ПамфиловаГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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