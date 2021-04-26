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Песков рассказал о графике Путина на майские праздники
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники
Процессы, которыми занимается президент России Владимир Путин, не знают выходных, но официальных мероприятий на майские праздники не запланировано, сообщил... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:40
2021-04-26T14:24
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Процессы, которыми занимается президент России Владимир Путин, не знают выходных, но официальных мероприятий на майские праздники не запланировано, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ главы государства о дополнительных нерабочих днях на его собственный график, сообщил РИА Новости, что график президента в майские праздничные дни уточняется."Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств - это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин выполнять свой указ о майских каникулах.С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей. Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным.Согласно указу президента, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

12:40 26.04.2021 (обновлено: 14:24 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Процессы, которыми занимается президент России Владимир Путин, не знают выходных, но официальных мероприятий на майские праздники не запланировано, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ главы государства о дополнительных нерабочих днях на его собственный график, сообщил РИА Новости, что график президента в майские праздничные дни уточняется.
"Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств - это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин выполнять свой указ о майских каникулах.
С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей. Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным.
Согласно указу президента, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 11:29
Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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