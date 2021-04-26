https://ria.ru/20210426/putin-1729961304.html

Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

Процессы, которыми занимается президент России Владимир Путин, не знают выходных, но официальных мероприятий на майские праздники не запланировано, сообщил... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:40

2021-04-26T12:40

2021-04-26T14:24

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_4a1a017fc29bb5b2249446f877c0924b.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Процессы, которыми занимается президент России Владимир Путин, не знают выходных, но официальных мероприятий на майские праздники не запланировано, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ главы государства о дополнительных нерабочих днях на его собственный график, сообщил РИА Новости, что график президента в майские праздничные дни уточняется."Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств - это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин выполнять свой указ о майских каникулах.С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей. Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным.Согласно указу президента, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.

https://ria.ru/20210426/myasnikov-1729942037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество